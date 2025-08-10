scorecardresearch
 

Feedback

रात को फैक्ट्री से निकला शख्स, अचानक सामने आ गया शेर… फिर जो हुआ वो हैरान करने वाला है, Video

गुजरात के जूनागढ़ में एक सीमेंट फैक्ट्री के बाहर रात के वक्त उस समय सनसनी फैल गई, जब गेट से बाहर निकल रहे शख्स के सामने अचानक शेर आ गया. दोनों की नजरें मिलीं, तो दोनों ही डर के मारे उल्टे पांव भाग खड़े हुए. यह पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

Advertisement
X
फैक्ट्री के पास अचानक सामने आ गया शेर. (Photo: Screengrab)
फैक्ट्री के पास अचानक सामने आ गया शेर. (Photo: Screengrab)

गुजरात के जूनागढ़ में एक सीमेंट फैक्ट्री के गेट के पास अचानक शेर के आ जाने से हड़कंप मच गया. यह घटना उस वक्त हुई, जब एक व्यक्ति रात के समय फैक्ट्री के बाहर निकल रहा था. अचानक सामने शेर आ गया. दोनों ने एक-दूसरे को देखा तो घबरा गए और तेजी से भागने लगे. यह पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है.

दरअसल, यह मामला गुजरात में जूनागढ़ के डूंगरपुर क्षेत्र के पातापुर गांव का है. इस बारे में आधार सीमेंट फैक्ट्री के मालिक सागर कोटेचा ने बताया कि पिछले कई दिनों से फैक्ट्री के गेट के पास शेर की आवाजाही हो रही है. वैसे तो ये जंगल विस्तार नजदीक होने से देर रात या जल्द सुबह शेरों का आना सामान्य है.

यहां देखें Video

सम्बंधित ख़बरें

बीच सड़क पर जब आया शेर सांसें रोक देखते रहे लोग
VIDEO: बीच सड़क पर आ गया शेर, आने-जाने वालों की थम गईं सांसें, फिर... 
खेत में शेर
जब खेत में आ गया शेरों का जोड़ा, ऐसे बचाई किसानों ने जान... 
हाइवे पर बैठे शेर और शेरनी
जब हाइवे पर आ गया शेर का पूरा परिवार 
lion on road
सड़क पर अचानक आ गया शेर, लोगों की अटक गईं सांसें, देखें वीडियो  
Junagarh bridge collapse
वडोदरा के बाद जूनागढ़ में टूटा पुल, नदी में गिरे 8 लोग, देखें गुजरात आजतक 

सीमेंट फैस्ट्री के मालिक ने बताया कि रात दस बजे फैक्ट्री से कोई बाहर निकल रहा था, तभी अचानक शेर सामने आ गया था. इससे डरकर वो वापस फैक्ट्री की ओर दौड़ा तो दूसरी ओर शेर भी घबराकर जंगल की ओर भागा. ऐसा कई बार होता है कि शेर फैक्ट्री के गेट पास से निकलते हैं, पर आज तक किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया. फिर भी शेर सामने आए तो डर तो लगता ही है.

Advertisement

यह भी पढ़ें: Gujarat: खेत में खेल रहे 6 साल के मासूम को उठा ले गया शेर, घटनास्थल से मासूम के मिले अवशेष

फैस्ट्री के पास शेर का जो वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें देखा जा सकता है कि एक व्यक्ति रात के समय बाहर आता है. जैसे ही वह व्यक्ति फैक्ट्री के गेट पर पहुंचता है तो अचानक उसे शेर दिखाई पड़ता है.

शेर को देख वह व्यक्ति घबरा जाता है और उल्टे पांव फैक्ट्री के अंदर की तरफ दौड़ लगा देता है. वहीं उधर शेर भी वापस भागने लगता है. इस घटना के बाद फैक्ट्री में काम करने वाले अलर्ट हो गए. स्थानीय लोगों को पता चला तो उनमें भी दहशत फैल गई. वन विभाग को भी इस बात की जानकारी दे दी गई है, ताकि वे इस क्षेत्र में शेरों की आवाजाही पर नजर रख सकें और किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement