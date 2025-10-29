scorecardresearch
 

गुजरात में हिट एंड रन! कार चालक ने बाइक सवार को मारी टक्कर, फिर 2 KM तक गाड़ी समेत घसीटा- VIDEO

गुजरात के महिसागर से हिट एंड रन का मामला सामने आया है. यहां एक कार सवार ने पीछे से बाइक सवारों को टक्कर मार दी. इसके बाद बाइक ड्राइवर को 2 किलोमीटर तक घसीटता हुआ लेकर चला गया. जिसका एक वीडियो भी सामने आया है.

टक्कर मारने के बाद बाइक समेत युवक को घसीटता कार ड्राइवर. (Photo: Screengrab)
गुजरात के महिसागर ज़िले में नशे में धुत एक कार ड्राइवर ने बाइक सवार और उसके पीछे बैठे एक व्यक्ति को टक्कर मार दी. इसके बाद बाइक सवार को बाइक समेत दो किलोमीटर तक घसीटता हुआ ले गया. इस पूरी घटना का वीडियो वहां से गुज़र रही एक कार में बैठे व्यक्ति ने बना लिया. वहीं घटना को अंजाम देने वाले कार ड्राइवर को युवक ने कुछ दूर बाद पकड़ लिया. इसके बाद पुलिस के हवाले कर दिया.

दरअसल, मंगलवार की रात गुजरात के महिसागर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग- 48 पर मोडासा से लुनावाड़ा जाने वाली सड़क पर एक कार चालक ने एक बाइक सवारों को टक्कर मार दी. जिससे पीछे बैठा व्यक्ति गिर गया. वहीं, बाइक ड्राइवर बोनट पर चला आया. इस दौरान कार चालक गाड़ी चलाकर भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन राजमार्ग पर गुजर रही एक अन्य कार में सवार व्यक्ति ने पूरी हिट एंड रन घटना को रिकॉर्ड किया और हिट एंड रन की घटना को अंजाम देने वाले कार चालक को पकड़ लिया.

कार से बरामद हुई शराब की बोतल

यह हिट एंड रन घटना महिसागर जिले के बाकोर थाना क्षेत्र में हुई. हिट एंड रन की घटना को अंजाम देने वाला कार चालक मनीष पटेल नशे में था और मेहुल पटेल भी उसके साथ कार में था. कार में विदेशी शराब की एक बोतल भी मिली है. पुलिस ने बताया कि कार के नशे में धुत चालक मनीष पटेल ने बाइक चालक और उसके पीछे बैठे एक अन्य व्यक्ति को टक्कर मार दी थी. जिससे पीछे बैठा व्यक्ति नीचे गिर गया. जबकि दूसरा व्यक्ति कार के बोनट पर आ गया.

कार चालक ने बाइक के साथ कार को पूरी गति से चलाया. कुछ दूरी बाद बाइक चालक कार के बोनट से सड़क पर गिर गया. फिर कार चालक बाइक लेकर भागने की कोशिश में था. लेकिन दूसरी कार के कार चालक ने उसे पकड़ कर पुलिस के हवाले कर दिया. पूरे मामले की जांच जारी है और आगे की कार्रवाई की जा रही है. 

(इनपुट- वीरेन कुमार जोशी)

---- समाप्त ----
लेटेस्ट

