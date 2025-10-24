scorecardresearch
 

हिट एंड रन केस में एक्ट्रेस दिव्या सुरेश की मुश्किलें बढ़ीं, पुलिस ने दर्ज की FIR

हिट एंड रन मामले में कन्नड़ एक्ट्रेस दिव्या सुरेश की मुश्किलें बढ़ गई हैं. बेंगलुरु पुलिस ने सीसीटीवी सामने आने के बाद एक्ट्रेस पर FIR दर्ज कर ली है. वही FIR में ये भी कहा गया है कि एक्ट्रेस ने बिना रुके घटनास्थल से गाड़ी भगा ली.

हिट एंड रन में आया एक्ट्रेस दिव्या का नाम (Photo: Instagram/@divyasuresh.official)
हिट एंड रन में आया एक्ट्रेस दिव्या का नाम (Photo: Instagram/@divyasuresh.official)

एक्ट्रेस और कन्नड़ बिग बॉस की एक्स कंटेस्टेंट दिव्या सुरेश का नाम हिट-एंड-रन मामले में सामने आया है. बेंगलुरु पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है. शुक्रवार को पुलिस अधिकारियों ने बताया कि जिस वाहन से दुर्घटना हुई, वह एक्ट्रेस के नाम पर रजिस्टर्ड है और घटना वाले दिन कथित तौर पर गाड़ी वो ही चला रही थीं.

बता दें कि यह घटना 4 अक्टूबर को देर रात लगभग 1:30 बजे ब्यातारायणपुरा में एम.एम. रोड के पास हुई थी. जब दिव्या सुरेश द्वारा कथित तौर पर चलाई जा रही एक कार ने एक बाइक को टक्कर मार दी. जिस पर तीन लोग- अनुषा, अनीता और किरण सवार थे, जो अस्पताल जा रहे थे.

क्या कहा गया शिकायत में?
शिकायत के अनुसार, जब दिव्या की तेज रफ़्तार कार बाइक से टकरा गई, जिससे तीनों गिर गए. अनीता के घुटने में फ्रैक्चर हो गया, जबकि अन्य को मामूली चोटें आईं. इसके बाद दिव्या सुरेश कथित तौर पर पीड़ितों की मदद किए बिना ही घटनास्थल से भाग गई. घायलों को बाद में अश्विनी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने पैर में फ्रैक्चर की पुष्टि की.

दिव्या के खिलाफ हुई FIR
किरण ने 7 अक्टूबर को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. जिसके बाद ब्यातारायणपुरा ट्रैफिक पुलिस ने FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी. सीसीटीवी फुटेज से पुलिस को कार का पता लगाने में मदद मिली और कथित तौर पर दिव्या इसे चला रही थीं. इसके बाद एक्ट्रेस दिव्या सुरेश की गाड़ी जब्त कर ली गई. आगे की जांच जारी है.

वहीं इन सब के बीच घायल महिला का बीजीएस अस्पताल में घुटने का ऑपरेशन हुआ, जिसमें लगभग ₹2 लाख का खर्च आया. शिकायतकर्ता किरण ने कहा कि दिव्या सुरेश ने अभी तक पीड़िता से संपर्क नहीं किया है और न ही कोई मदद की पेशकश की है.

