सोशल मीडिया पर बनी गर्लफ्रेंड, पहली डेट पर इंप्रेस करने पहुंच गया… लेडी कॉप ने फरार क्रिमिनल को ने GF बनकर पकड़ा

कभी-कभी हकीकत में भी फिल्मों जैसी कहानियां सामने आ जाती हैं. ये दिलचस्प घटना अहमदाबाद के दाणिलिमडा थाना क्षेत्र की है. यहां पुलिस ने 14 गंभीर अपराधों के आरोपी तौफीक को पकड़ने के लिए ऐसा तरीका अपनाया, जो एकदम फिल्मी लगता है. डकैती, मारपीट, जबरन वसूली और जेल से फरार होने जैसे गंभीर मामलों में आरोपी तौफीक के खिलाफ लंबे समय से जांच चल रही थी, लेकिन उसे पकड़ने की पुलिस की कई कोशिशें अब तक असफल रहीं.

इसके बाद दाणिलिमडा पुलिस इंस्पेक्टर ने एक नया और अनोखा तरीका निकाला. इसके तहत सोशल मीडिया का सहारा लिया गया. पुलिस टीम ने आरोपी की ऑनलाइन एक्टिविटीज चेक कीं. पता चला कि तौफीक की सोशल मीडिया आईडी एक्टिव है. इसी आईडी के जरिए आरोपी से संपर्क करने का फैसला किया गया.

इंस्पेक्टर ने अपनी महिला पुलिस अधिकारी को इस मिशन पर लगाया. उन्होंने फर्जी आईडी बनाकर तौफीक को आकर्षित किया. महिला पुलिस अधिकारी ने आरोपी से दोस्ती करके उसका भरोसा जीत लिया. धीरे-धीरे तौफीक को लगने लगा कि सोशल मीडिया पर उसकी गर्लफ्रेंड बन गई है.

इसी बीच तौफीक को पहली मुलाकात के लिए साबरमती नदी किनारे बुलाया गया. तौफीक अपनी प्रेमिका को इंप्रेस करने के लिए उत्साहित था. पुलिस ने प्लानिंग के तहत महिला अधिकारी को बुर्का पहनाया, जबकि अन्य पुलिसकर्मी सादे कपड़ों में आसपास गश्त कर रहे थे.

जैसे ही तौफीक नदी किनारे पहुंचा और बुर्का वाली महिला के पास बातचीत करने लगा, महिला पुलिस अधिकारी ने अपने साथियों को इशारा किया. पुलिस के अन्य जवान तुरंत मौके पर पहुंचे और तौफीक को पकड़ लिया. तौफीक अपनी कथित गर्लफ्रेंड का असली चेहरा देख ही नहीं पाया और उसकी योजना धरी की धरी रह गई.

पुलिस ने बताया कि इस जाल में आरोपी का भाई भी शामिल था, लेकिन उसे भी मौके पर पकड़ लिया गया. तौफीक सोशल मीडिया आईडी पर देखी गई आंखों की तलाश में था, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि फोटो में दिख रही महिला असल में मौजूद नहीं थी.

दाणिलिमडा थाने की महिला पुलिस टीम की यह कार्रवाई दिखाती है कि सोशल मीडिया के माध्यम से अपराधियों को पकड़ना कितना प्रभावी हो सकता है. पुलिस ने कहा कि तौफीक जैसे आदतन अपराधियों को पकड़ने के लिए बिल्कुल अलग और असामान्य रणनीतियों की जरूरत होती है.

इस गिरफ्तारी पर पुलिस का संदेश है कि कोई भी अपराधी, चाहे कितना ही चालाक क्यों न हो, पुलिस की सटीक योजना और सतर्कता से बच नहीं सकता. अहमदाबाद पुलिस की इस फिल्मी तरह की कार्रवाई को लेकर स्थानीय लोग भी हैरान हैं। सोशल मीडिया पर यह खबर तेजी से वायरल हो रही है. तौफीक अब संबंधित धाराओं के तहत गिरफ्तार है और पुलिस जांच जारी रखे हुए है कि उसने किन किन अपराधों में भाग लिया और किस तरह से अन्य अपराधियों के साथ संपर्क किया.

