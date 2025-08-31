गुजरात में गणेश उत्सव की खुशियां मातम में बदलीं, मूर्ति विसर्जन के दौरान तीन लोगों की दर्दनाक मौत

गुजरात के जामनगर में गणेश चतुर्थी के मौके पर रविवार को एक बड़ा हादसा हो गया. गणेश प्रतिमा विसर्जन के दौरान एक व्यक्ति और उसके दो बेटे तालाब में डूब गए. तीनों की मौके पर ही मौत हो गई.

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने बताया कि मृतकों की पहचान प्रितेश रावल (36) और उसके बेटों संजय (16) और अंश (4) के रूप में हुई है. ये सभी जामनगर के रामेश्वर नगर इलाके के निवासी थे.

प्रतिमा विसर्जन के दौरान हुआ हादसा

जानकारी के मुताबिक, रविवार दोपहर प्रितेश अपने बेटों के साथ तालाब पर गणेश प्रतिमा विसर्जन के लिए गया था. विसर्जन के दौरान तीनों गहरे पानी में चले गए और बाहर नहीं निकल सके. घटना की सूचना मिलते ही जामनगर नगर निगम (JMC) की फायर ब्रिगेड टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया.

काफी मशक्कत के बाद तीनों के शव बरामद किए गए. स्थानीय पुलिस ने बताया कि शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. इस हादसे के बाद पूरे इलाके में शोक की लहर है. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.

लोगों से विशेष कुंड के ही इस्तेमाल की अपील

जामनगर नगर निगम ने गणेश प्रतिमा विसर्जन के लिए शहर में विशेष कुंड की व्यवस्था की थी और लोगों से अपील की थी कि खुले जल स्रोतों के बजाय इसी सुविधा का उपयोग करें. इसके बावजूद कई लोग अब भी परंपरा निभाने के लिए तालाबों और नदियों में विसर्जन करते हैं, जिससे हादसे का खतरा बढ़ जाता है.

पुलिस ने घटना को लेकर जांच शुरू कर दी है और अपील की है कि लोग निगम द्वारा बनाए गए सुरक्षित कुंड का ही इस्तेमाल करें. प्रशासन ने कहा है कि आने वाले दिनों में इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा इंतजाम किए जाएंगे.



