अहमदाबाद: जगन्नाथ रथयात्रा शुरू, CM भूपेंद्र पटेल ने सोने की झाड़ू से साफ की सड़क

गुजरात के अहमदाबाद में भी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जाती है. अहमदाबाद के जगन्नाथ मंदिर से निकलने वाली रथयात्रा की शुक्रवार को शुरुआत हो गई. मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल ने विधि-विधान के साथ पहिंद विधि से रथयात्रा की शुरुआत की. मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने सोने के झाड़ू से झाड़ू लगाकर रथयात्रा की शुरुआत की.

मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के सोने के झाड़ू से झाड़ू लगाने के साथ ही अहमदाबाद में भगवान जगन्नाथ की रथयात्रा शुरू हो गई. अहमदाबाद के जगन्नाथ मंदिर से निकलने वाली रथयात्रा सरसपुर इलाके में जाएगी जिसे भगवान जगन्नाथ के मामा का घर कहा जाता है. भगवान जगन्नाथ पुराने अहमदाबाद के प्रेम दरवाजा के रास्ते मंदिर में वापस लौटते हैं.

#WATCH | Gujarat CM Bhupendra Patel participates in #RathYatra at Shree Jagannathji Mandir in Ahmedabad. pic.twitter.com/105LuDJLYO