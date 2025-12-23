गुजरात: प्रेम प्रसंग के खिलाफ थे पिता, नाबालिग बेटी ने खाने में नींद की गोलियां मिलाईं, फिर...

गुजरात के वडोदरा जिले से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है. पादरा तहसील के एक गांव में रहने वाले रवजी चावड़ा की बेरहमी से हत्या कर दी गई. पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि इस हत्याकांड की साजिश किसी और ने नहीं बल्कि मृतक की नाबालिग बेटी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर रची थी.

पुलिस के अनुसार रवजी चावड़ा की चाकू मारकर हत्या की गई थी. घटना की रात नाबालिग बेटी ने अपने पिता के खाने में नींद की गोलियां मिला दी थीं. जब पिता गहरी नींद में चले गए, तब रात करीब ढाई बजे उसका प्रेमी रणजीत वाघेला अपने दोस्त भव्य वसावा के साथ घर में दाखिल हुआ. दोनों ने सोते हुए रवजी चावड़ा पर चाकू से तीन वार किए और फरार हो गए. इस दौरान बेटी खिड़की से खड़ी होकर देखती रही कि उसका प्लान सफल हुआ या नहीं.

बेटी ने प्रेमी के साथ मिलकर की हत्या

जांच में यह भी सामने आया है कि यह पहली कोशिश नहीं थी. इससे पहले भी बेटी ने दो बार माता पिता को पानी और भोजन में नींद की गोलियां दी थीं, लेकिन तब हत्या की योजना नाकाम हो गई थी. तीसरी बार में आरोपी अपने इरादों में कामयाब हो गए.

इस मामले में सुशील अग्रवाल ने बताया कि बेटी के प्रेम संबंध पिता को मंजूर नहीं थे. कुछ महीने पहले पिता ने रणजीत वाघेला के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसके बाद रणजीत जेल गया था. जमानत पर बाहर आने के बाद उसने फिर से नाबालिग के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची.

पुलिस ने आरोपियों को किया अरेस्ट

पुलिस के मुताबिक सुरक्षा के चलते पिता रात में पत्नी और बेटी को कमरे में बंद कर चाबी अपने पास रखते थे. हत्या के बाद बेटी अपने प्रेमी के साथ भागने की योजना बना रही थी. पुलिस ने रणजीत वाघेला और भव्य वसावा को गिरफ्तार कर लिया है और पूरे मामले की जांच जारी है.

