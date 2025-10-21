scorecardresearch
 

9 मंजिला टावर में आधुनिक फ्लैट, 247 करोड़ की लागत से तैयार... गुजरात के विधायकों को जल्द मिलेंगे आलीशान घर

गांधीनगर में विधायकों के लिए बने नए आवासों का उद्घाटन केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह भाईबीज के दिन करेंगे. 247 करोड़ रुपये की लागत से तैयार 216 आधुनिक फ्लैट 9 मंजिला 12 टावरों में बनाए गए हैं. ये आवास शयनकक्ष, कार्यालय कक्ष, जिम और बच्चों के पार्क जैसी अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस हैं.

गुजरात MLA के लिए फ्लैट बनाने का काम 2021 में शुरू हुआ था. (Photo- Screengrab/PTI)
गुजराती नव वर्ष के मौके पर विधायकों को नए घरों का तोहफा मिलने जा रहा है. गांधीनगर के सेक्टर-17 स्थित पुराने विधायक आवासों को तोड़कर 247 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से 216 आधुनिक और आलीशान फ्लैट तैयार किए गए हैं. इन नए आवासों का लोकार्पण खुद केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह भाईबीज के दिन करेंगे.

दिल्ली में सांसदों के लिए बने नए आवास की तर्ज पर तैयार किए गए ये फ्लैट सभी आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित हैं. गांधीनगर के सेक्टर-21 में विधायकों के मौजूदा आवास अब पुराने और जर्जर हो चुके थे. इसी कारण पांच साल पहले नए आवास निर्माण का प्रस्ताव रखा गया था.

9 मंजिला 12 टावरों में 216 फ्लैट

नए विधायक आवास 9 मंजिला 12 टावरों में बनाए गए हैं. कुल 28 हजार वर्ग मीटर में फैले इस प्रोजेक्ट को साल 2021 के बजट में स्वीकृति मिली थी. उस समय सरकार ने इसके लिए 247 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया था. 1995 में बने पुराने आवासों में न तो आधुनिक सुविधाएं थीं और न ही वे सुरक्षित स्थिति में थे. इसलिए विधायकों की मांग पर इन्हें पूरी तरह नया बनाया गया है.

शयनकक्ष से लेकर योग ज़ोन तक सभी आधुनिक सुविधाएं

नए आवासों में विधायकों के लिए तीन शयनकक्षों के अलावा बैठक कक्ष, कार्यालय कक्ष, वाचनालय, नौकर कक्ष और भोजन कक्ष की व्यवस्था की गई है. परिसर में दो सुंदर उद्यान, सभागार, सामुदायिक भवन, कैंटीन, आधुनिक स्वास्थ्य क्लब, बच्चों के खेलने का क्षेत्र और वरिष्ठ नागरिक पार्क जैसी सार्वजनिक सुविधाएं भी होंगी.

इसके साथ ही इंटरनेट लाउंज, इनडोर गेम जोन, डेक सहित योग और एरोबिक्स जोन, जॉगिंग और वॉकिंग ट्रैक जैसी आधुनिक सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गई हैं. परिसर में चार इन-आउट गेट बनाए गए हैं ताकि सुरक्षा और आवाजाही दोनों सुचारू रूप से बनी रहे.

गुजराती नव वर्ष पर यह नया आवास प्रोजेक्ट न केवल विधायकों के लिए एक बड़ा उपहार है, बल्कि राज्य की प्रशासनिक संरचना में आधुनिकता की दिशा में अहम कदम भी माना जा रहा है.

