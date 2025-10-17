scorecardresearch
 

हर्ष सांघवी को गृह, कनुभाई को वित्त विभाग.... गुजरात के नए मंत्रियों का पोर्टफोलियो आया सामने

गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने सामान्य प्रशासन, प्रशासनिक सुधार और प्रशिक्षण, योजना, प्रवासी गुजराती विभाग, राजस्व और आपदा प्रबंधन, सड़क और भवन एवं पूंजी परियोजनाएं, नर्मदा, कल्पसर, खान और खनिज, बंदरगाह, सूचना और प्रसारण समेत सभी नीतियां और वे विषय जो अन्य मंत्रियों को आवंटित नहीं हैं, उनका प्रभार अपने पास रखा है.

गुजरात के उपमुख्यमंत्री हर्ष सांघवी को मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गृह विभाग की जिम्मेदारी सौंपी.
गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने अपनी नई कैबिनेट में शामिल सभी मंत्रियों को विभागों का बंटवारा कर दिया है. उपमुख्यमंत्री हर्ष सांघवी को फिर से गृह विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है. कनुभाई मोहनलाल देसाई को वित्त विभाग मिला है.

क्रम संख्या मंत्री का पद और नाम विभाग / विषय
1 मुख्यमंत्री – भूपेन्द्रभाई रजनीकांत पटेल सामान्य प्रशासन, प्रशासनिक सुधार और प्रशिक्षण, योजना, प्रवासी गुजराती विभाग, राजस्व और आपदा प्रबंधन, सड़क और भवन एवं पूंजी परियोजनाएँ, नर्मदा, कल्पसर, खान और खनिज, बंदरगाह, सूचना और प्रसारण। सभी नीतियाँ और वे विषय जो अन्य मंत्रियों को आवंटित नहीं हैं।
2 उपमुख्यमंत्री – हर्ष रमेशकुमार संघवी गृह, पुलिस आवास, जेल, सीमा सुरक्षा, गृह रक्षक दल, ग्राम रक्षक दल, नागरिक सुरक्षा, निषेध और उत्पाद शुल्क, परिवहन, विधि और न्याय, खेल और युवा सेवा, सांस्कृतिक गतिविधियाँ, स्वैच्छिक संगठनों का समन्वय, उद्योग, नमक उद्योग, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग, मुद्रण और स्टेशनरी, पर्यटन और तीर्थ विकास, नागरिक उड्डयन।
क्रम संख्या मंत्री विभाग / विषय
3  कनुभाई मोहनलाल देसाई वित्त, शहरी विकास और शहरी आवास
4  जितेन्द्रभाई सवजीभाई वाघाणी कृषि और किसान कल्याण, सहकारिता, मत्स्य पालन, पशुपालन और गो प्रजनन
5  रुशीकेश गणेशभाई पटेल ऊर्जा और पेट्रोकेमिकल्स, पंचायत और ग्रामीण आवास, विधायी और संसदीय कार्य
 कुनवरजीभाई मोहनभाई बावलिया श्रम, कौशल विकास और रोजगार, ग्रामीण विकास
7  नरेशभाई मगनभाई पटेल आदिवासी विकास, खादी, ग्रामोद्योग और ग्रामीण उद्योग
8 अर्जुनभाई देवाभाई मोढवाडिया वन और पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी
9 डॉ. प्रद्युमन गुणाभाई वाजा सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण, प्राथमिक, माध्यमिक और वयस्क शिक्षा, उच्च और तकनीकी शिक्षा
10  रमणभाई भीखाभाई सोलंकी खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले
क्रम संख्या राज्य मंत्री विभाग / विषय
1  ईश्वरसिंह ठाकोरभाई पटेल जल संसाधन, जलापूर्ति (स्वतंत्र प्रभार)
2  प्रफुल छगनभाई पंसेरिया स्वास्थ्य, परिवार कल्याण और चिकित्सा शिक्षा (स्वतंत्र प्रभार)
3 डॉ. मनीषा राजीवभाई वकील महिला एवं बाल विकास (स्वतंत्र प्रभार), सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण (राज्य मंत्री)
4 परशोत्तमभाई ओधवजीभाई सोलंकी मत्स्य पालन
5  कांतिलाल शिवलाल अमृतिया श्रम, कौशल विकास और रोजगार
6  रमेशभाई भुराभाई कटारा कृषि और किसान कल्याण, सहकारिता, पशुपालन और गो-प्रजनन
7 दर्शनाबेन मुकेशभाई वाघेला शहरी विकास और शहरी आवास
8 कौशिकभाई कांतीभाई वेकारिया विधि और न्याय, ऊर्जा एवं पेट्रोकेमिकल्स, विधायी और संसदीय कार्य
9 प्रविणकुमार गोर्धनभाई माली वन और पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन, परिवहन
10 डॉ. जयरामभाई चेमाभाई गामित खेल और युवा सेवा, सांस्कृतिक गतिविधियाँ, स्वैच्छिक संगठनों का समन्वय, उद्योग, नमक उद्योग, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग, मुद्रण और स्टेशनरी, पर्यटन और तीर्थ विकास, नागरिक उड्डयन
11 त्रिकंभाई बिजलबाई चांगा उच्च और तकनीकी शिक्षा
12 कमलेशभाई रमेशभाई पटेल वित्त, पुलिस आवास, जेल, सीमा सुरक्षा, गृह रक्षक दल, ग्राम रक्षक दल, नागरिक सुरक्षा, निषेध और उत्पाद शुल्क
13 संजयसिंह विजयसिंह माहिदा राजस्व और आपदा प्रबंधन, पंचायत और ग्रामीण आवास, ग्रामीण विकास
14 पुनमचंद धनाभाई बारांडा आदिवासी विकास, खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले
15 स्वरूपजी दरदारजी ठाकोर खादी, ग्रामोद्योग और ग्रामीण उद्योग
16 रिवाबा रविंद्रसिंह जडेजा प्राथमिक, माध्यमिक और वयस्क शिक्षा

यह खबर शुरुआती सूचनाओं के साथ प्रकाशित की गई है. जल्द नए अपडेट्स जोड़े जाएंगे.

