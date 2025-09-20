'आई लव मुहम्मद' रील से भड़की भीड़... गोधरा थाने पर हमला, 17 गिरफ्तार, 88 पर FIR दर्ज

गुजरात के गोधरा में शुक्रवार देर रात बी डिवीजन पुलिस स्टेशन पर हुई हिंसक घटना ने शहर का माहौल तनावपूर्ण कर दिया. सोशल मीडिया पर फैली एक उकसाने वाली पोस्ट के बाद भड़की भीड़ ने पुलिस थाने और वाहनों पर पथराव कर दिया. हालात बेकाबू होते देख पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए लाठीचार्ज किया. इस घटना में कई पुलिस वाहन क्षतिग्रस्त हुए और चौकी नंबर-4 पर भी हमला किया गया.

जानकारी के मुताबिक, पुलिस ने शनिवार सुबह तक कार्रवाई करते हुए 17 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है. वहीं, 88 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कर 10 अलग-अलग पुलिस टीमें आरोपियों की तलाश में जुटी हैं. जिले के एसपी हरेश दुधात ने बताया कि फिलहाल गोधरा में पुलिस बल की भारी तैनाती की गई है और माहौल शांतिपूर्ण है, लेकिन स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है.

दरअसल, पूरा विवाद सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर जाकिर जभा की पोस्ट से जुड़ा है. नवरात्रि के मद्देनजर पुलिस ने उसे समझाने के लिए थाने बुलाया था और चेतावनी दी थी कि वह कोई भी ऐसी पोस्ट न करें जिससे सांप्रदायिक माहौल बिगड़े. लेकिन चेतावनी के बावजूद जाकिर ने थाने के बाहर से एक और रील पोस्ट कर दी, जिसमें उसने दावा किया कि पुलिस ने उसे 'आई लव मुहम्मद' लिखी रील बनाने के कारण पीटा. इस वीडियो ने माहौल और बिगाड़ दिया और देखते ही देखते सैकड़ों लोग थाने के बाहर इकट्ठा हो गए. इसके बाद भीड़ ने पुलिस थाने पर हमला कर दिया.

घटना की गंभीरता को देखते हुए गोधरा में कड़े सुरक्षा इंतज़ाम किए गए हैं. प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और शांति बनाए रखें. पुलिस का कहना है कि किसी भी तरह की कानून-व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा. इस समय गोधरा में स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड पर है.

रिपोर्ट- भॉय जयेंद्रकुमार बलवंतभाई.