प्री-वेडिंग शूट और समंदर का उफान... लहरों में समा गई दुल्हन की सहेली, गुजरात में दर्दनाक हादसा

गुजरात के गिर सोमनाथ जिले के वेरावल में दर्दनाक घटना सामने आई है. शादी से पहले का खूबसूरत सपना प्री-वेडिंग फोटोशूट के दौरान दर्दनाक हादसा हो गया. तूफानी अरब सागर की लहरों में एक युवती बह गई, इस दौरान बाकी चार लोगों को किसी तरह बचा लिया गया.
जानकारी के अनुसार, यह हादसा आदरी बीच पर हुआ, जो अपने सुंदर नजारों और फोटोशूट के लिए मशहूर है. यहां एक कपल शादी से पहले फोटोशूट करने पहुंचा था. दुल्हन के साथ उसकी एक सहेली 23 साल की ज्योतिबेन हरसुख भाई परमार भी आई थी. कपल और तीन अन्य लोग समुद्र किनारे सेल्फी ले रहे थे, तभी अचानक तेज और ऊंची लहरें उठीं और पांचों को अपनी चपेट में ले लिया.
समंदर के उफान के बीच दूल्हा-दुल्हन समेत चार लोगों ने हाथों की जंजीर बनाकर किसी तरह खुद को बाहर निकाल लिया, लेकिन ज्योति लहरों की रफ्तार में बह गई. देखते ही देखते वह समंदर में ओझल हो गई और चीख-पुकार मच गई.
घटना के बाद एनडीआरएफ, मरीन पुलिस, वेरावल फायर डिपार्टमेंट और स्थानीय मछुआरों की टीम ने तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया. खोज अभियान लगातार जारी है, लेकिन 24 घंटे से ज्यादा बीत जाने के बावजूद ज्योति का कोई पता नहीं चल सका है.
फायर डिपार्टमेंट के लीडिंग फायरमैन मयंक डाभी ने बताया कि समंदर में तेज हवाओं और ऊंची लहरों के चलते सर्च ऑपरेशन में दिक्कत आ रही है. टीम लगातार नाव और ड्रोन की मदद से खोज कर रही है, लेकिन अब तक युवती का पता नहीं लग सका. ज्योति मूल रूप से मांगरोल की रहने वाली थी, लेकिन कुछ समय से वेरावल के नवापारा गांव में रह रही थी. बताया जा रहा है कि वह अपनी सहेली की शादी की तैयारियों में मदद करने आई थी और उसी के साथ प्री-वेडिंग शूट पर गई थी.
स्थानीय लोगों का कहना है कि इस बीच पर हाल में लहरों की ऊंचाई और रफ्तार खतरनाक स्तर पर है. बावजूद इसके कई कपल्स और फोटोग्राफर बिना अनुमति फोटोशूट के लिए यहां पहुंच जाते हैं. फिलहाल रेस्क्यू टीम की कोशिश जारी है और प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि समुद्र के किनारे सेल्फी या शूट के दौरान सुरक्षा नियमों का पालन करें.