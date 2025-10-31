थाईलैंड में भोपाल के युवक की डूबने से मौत, कंपनी के टूर पर गया था विदेश; शव लाने में जुटी सरकार

कंपनी के टूर पर थाईलैंड गए भोपाल के एक युवक की समुद्र में डूबने से मौत हो गई. मृतक की पहचान अंकित साहू के रूप में हुई है, जो मूल रूप से गढ़ाकोटा का रहने वाला था और भोपाल में एक मेडिकल इक्विपमेंट कंपनी में काम करता था. हादसे के बाद परिजनों में शोक की लहर है, वहीं सरकार ने शव को जल्द भारत लाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है.

जानकारी के मुताबिक, अंकित साहू अपने दोस्त निकेश और कंपनी के अन्य साथी कर्मचारियों के थाईलैंड गया था. यात्रा के दौरान सभी लोग समुद्र में नहाने गए, तभी अचानक तेज लहरें उठीं. निकेश को रेस्क्यू टीम ने समय रहते बाहर निकाल लिया, लेकिन अंकित गहरे पानी में बह गया और बाद में उसका शव समुद्र से बरामद किया गया. अंकित पेशे से मेडिकल इक्विपमेंट की कंपनी में काम करता था.

इस घटना की जानकारी पूर्व मंत्री और रहली विधायक गोपाल भार्गव ने अपने फेसबुक पोस्ट के जरिए साझा की. उन्होंने लिखा, ''अंकित साहू की मौत बेहद दर्दनाक है और वे इस हादसे से अत्यंत व्यथित हैं.

भार्गव ने बताया कि जैसे ही उन्हें घटना की सूचना मिली, उन्होंने मृतक के परिवार और प्रशासनिक अधिकारियों से तुरंत संपर्क किया और मुख्यमंत्री कार्यालय से भी बात की, ताकि शव को शीघ्र भारत लाया जा सके.इस संबंध में मुख्यमंत्री कार्यालय और उच्च अधिकारियों से चर्चा की गई है.

गोपाल भार्गव के मुताबिक, ''मुख्यमंत्री कार्यालय के एसीएस नीरज मंडलोई ने इस मामले में पहल की और दिल्ली स्थित थाईलैंड दूतावास तथा थाईलैंड में भारतीय दूतावास अधिकारी मुथू से बातचीत की. उनके प्रयासों से शुक्रवार को अंकित साहू का पार्थिव शरीर भारत लाया जाएगा. शव भोपाल पहुंचने के बाद गढ़ाकोटा भेजा जाएगा, जहां अंतिम संस्कार किया जाएगा.''



इस हादसे ने एक बार फिर विदेश में छुट्टियों के दौरान सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है. समुद्र में नहाते समय स्थानीय नियमों और सुरक्षा निर्देशों का पालन न करने से हर साल कई पर्यटकों की जान जाती है.

