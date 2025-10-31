scorecardresearch
 

Feedback

थाईलैंड में भोपाल के युवक की डूबने से मौत, कंपनी के टूर पर गया था विदेश; शव लाने में जुटी सरकार

Bhopal Man Drowns in Thailand: अंकित साहू मूल रूप से मध्य प्रदेश के गढ़ाकोटा (सागर जिला) के निवासी थे. इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बाद परिजनों में गहरा शोक है, जबकि मध्य प्रदेश सरकार और प्रशासन शव को जल्द से जल्द भारत लाने के लिए प्रयास कर रहे हैं.

Advertisement
X
अंकित साहू भोपाल की एक मेडिकल इक्विपमेंट कंपनी में नौकरी करते थे.
अंकित साहू भोपाल की एक मेडिकल इक्विपमेंट कंपनी में नौकरी करते थे.

कंपनी के टूर पर थाईलैंड गए भोपाल के एक युवक की समुद्र में डूबने से मौत हो गई. मृतक की पहचान अंकित साहू के रूप में हुई है, जो मूल रूप से गढ़ाकोटा का रहने वाला था और भोपाल में एक मेडिकल इक्विपमेंट कंपनी में काम करता था. हादसे के बाद परिजनों में शोक की लहर है, वहीं सरकार ने शव को जल्द भारत लाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. 

जानकारी के मुताबिक, अंकित साहू अपने दोस्त निकेश और कंपनी के अन्य साथी कर्मचारियों के थाईलैंड गया था. यात्रा के दौरान सभी लोग समुद्र में नहाने गए, तभी अचानक तेज लहरें उठीं. निकेश को रेस्क्यू टीम ने समय रहते बाहर निकाल लिया, लेकिन अंकित गहरे पानी में बह गया और बाद में उसका शव समुद्र से बरामद किया गया. अंकित पेशे से मेडिकल इक्विपमेंट की कंपनी में काम करता था. 

इस घटना की जानकारी पूर्व मंत्री और रहली विधायक गोपाल भार्गव ने अपने फेसबुक पोस्ट के जरिए साझा की. उन्होंने लिखा, ''अंकित साहू की मौत बेहद दर्दनाक है और वे इस हादसे से अत्यंत व्यथित हैं. 

सम्बंधित ख़बरें

थाइलैंड का मशहूर बाम दूषित पाया गया है. (Photo: thaiherbalhongthai.com)
फिर चर्चा में आया वो बाम, जिसे थाईलैंड वाला हर शख्स खरीदकर लाता है! 
Thailand Tour
थाईलैंड घूमने का मौका, IRCTC लाया शानदार ऑफर, जानिए पूरा खर्च 
मुंबई एअरपोर्ट पर गांजा तस्कर पकड़े गए. (Photo: Representational)
मुंबई एअरपोर्ट पर 34 करोड़ का गांजा पकड़ा, थाईलैंड से आई खेप 
डिप्टी कलेक्टर मोहम्मद सिराज की पत्नी जनसुनवाई में पहुंची.(Photo:Screengrab)
डिप्टी कलेक्टर की पत्नी बोली- मेरे पति अय्याशी के लिए जाते हैं थाईलैंड-दुबई 
प्राइवेट स्लीपर बसों का रियलिटी चेक. (Photo: Screengrab)
चलते-फिरते 'ताबूत' क्यों बन रहीं स्लीपर बसें? aajtak का रियलिटी चेक 

भार्गव ने बताया कि जैसे ही उन्हें घटना की सूचना मिली, उन्होंने मृतक के परिवार और प्रशासनिक अधिकारियों से तुरंत संपर्क किया और मुख्यमंत्री कार्यालय से भी बात की, ताकि शव को शीघ्र भारत लाया जा सके.इस संबंध में मुख्यमंत्री कार्यालय और उच्च अधिकारियों से चर्चा की गई है.

Advertisement

गोपाल भार्गव के मुताबिक, ''मुख्यमंत्री कार्यालय के एसीएस नीरज मंडलोई ने इस मामले में पहल की और दिल्ली स्थित थाईलैंड दूतावास तथा थाईलैंड में भारतीय दूतावास अधिकारी मुथू से बातचीत की. उनके प्रयासों से शुक्रवार को अंकित साहू का पार्थिव शरीर भारत लाया जाएगा. शव भोपाल पहुंचने के बाद गढ़ाकोटा भेजा जाएगा, जहां अंतिम संस्कार किया जाएगा.''
 

इस हादसे ने एक बार फिर विदेश में छुट्टियों के दौरान सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है. समुद्र में नहाते समय स्थानीय नियमों और सुरक्षा निर्देशों का पालन न करने से हर साल कई पर्यटकों की जान जाती है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Bihar Election Result 2025
    बिहार चुनाव लाइव
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Raghopur Election
    Bihar Election 2025 Schedule
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Mokama Election
    Gopalganj Election
    Buxar Election
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    Chapra Vidhan Sabha
    Alinagar MLA
    Bihar Election 2025
    Mahua Chunav
    Karakat Election
    Advertisement