गुजरात: गिर सोमनाथ में गिरी बिल्डिंग, 3 लोगों की दबकर हुई मौत

गुजरात के गिर सोमनाथ जिले के वेरावल शहर में सोमवार तड़के एक पुरानी तीन मंजिला जर्जर इमारत का एक हिस्सा गिरने से तीन लोगों की मौत हो गई. वहीं, मलबे में दबे दो अन्य को बचा लिया गया. इस बात की जानकारी एक पुलिस अधिकारी ने एक न्यूज एजेंसी को दी. स्थानीय लोगों के अनुसार, इमारत लगभग 80 साल पुरानी थी.

निरीक्षक एचआर गोस्वामी ने बताया कि यह घटना वेरावल के खारवाड इलाके में स्थित आवासीय इमारत में रात करीब 1.30 बजे हुई. गोस्वामी ने बताया कि मारे गए लोगों में उस इलाके से गुजर रहा एक मोटरसाइकिल सवार भी शामिल है. वह मलबे में दब गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई.

वहीं, अन्य दो मृतकों में एक महिला और उसकी बेटी शामिल हैं, जो इमारत में ही रहती थीं. अधिकारी ने बताया कि सूचना मिलने के बाद, दमकलकर्मियों, पुलिस, नगर निगम कर्मियों और स्थानीय लोगों की टीमों ने बचाव अभियान शुरू किया.

जर्जर हो चुकी थी बिल्डिंग

मलबे से तीन शव निकाले गए, जबकि दो लोगों को बचा लिया गया. मृतकों की पहचान दिनेश जंगी (34), देवकीबेन सुयानी (65) और उनकी बेटी जशोदा (35) के रूप में हुई है. पुलिस के अनुसार, सुयानी के पति और एक अन्य महिला को बचा लिया गया और इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है.

स्थानीय लोगों के अनुसार, इमारत लगभग 80 साल पुरानी थी और लंबे समय से जर्जर हालत में थी.

