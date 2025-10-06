scorecardresearch
 

Feedback

गुजरात: गिर सोमनाथ में गिरी बिल्डिंग, 3 लोगों की दबकर हुई मौत

गिर सोमनाथ जिले के वेरावल शहर में एक बिल्डिंग गिर गई. जिससे तीन लोगों की मौत हो गई. बताया जाता है कि बिल्डिंग 80 साल पुरानी थी. जिससे बिल्डिंग जर्जर हो चुकी थी.

Advertisement
X
बिल्डिंग गिरने से तीन लोगों की मौत. (Photo: AI-generated)
बिल्डिंग गिरने से तीन लोगों की मौत. (Photo: AI-generated)

गुजरात के गिर सोमनाथ जिले के वेरावल शहर में सोमवार तड़के एक पुरानी तीन मंजिला जर्जर इमारत का एक हिस्सा गिरने से तीन लोगों की मौत हो गई. वहीं, मलबे में दबे दो अन्य को बचा लिया गया. इस बात की जानकारी एक पुलिस अधिकारी ने एक न्यूज एजेंसी को दी. स्थानीय लोगों के अनुसार, इमारत लगभग 80 साल पुरानी थी.

निरीक्षक एचआर गोस्वामी ने बताया कि यह घटना वेरावल के खारवाड इलाके में स्थित आवासीय इमारत में रात करीब 1.30 बजे हुई. गोस्वामी ने बताया कि मारे गए लोगों में उस इलाके से गुजर रहा एक मोटरसाइकिल सवार भी शामिल है. वह मलबे में दब गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई.

यह भी पढ़ें: इंदौर के रानीपुरा में बिल्डिंग गिरने से 2 लोगों की मौत, अस्पताल पहुंचाए गए 12 घायल

सम्बंधित ख़बरें

scene after blast in firecracker factory (Photo: ITG)
लखनऊ: पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट से बिल्डिंग जमींदोज, 2 KM तक सुनाई दी धमाके की आवाज 
Madrid Blast
मैड्रिड की एक बिल्डिंग में धमाके से मचा हड़कंप, 25 घायल, गैस लीक की आशंका 
नाबालिग मिन्नते करता रहा लेकिन क्रूरता जारी रही. (Photo: Screengrab)
पुलिस स्टेशन के भीतर नाबालिग के साथ थर्ड डिग्री! तड़पता रहा शख्स, हंसता रहा पुलिसकर्मी 
महिला ने बच्चे को किया किडनैप 
पुलिस गिरफ्त में बच्चा चोरी करने वाली महिला. (Photo: Sanjay Singh J Rathod/ITG)
सो रहा था बच्चा, महिला आई और अपहरण कर चल दी, CCTV में कैद हुई घटना 

वहीं, अन्य दो मृतकों में एक महिला और उसकी बेटी शामिल हैं, जो इमारत में ही रहती थीं. अधिकारी ने बताया कि सूचना मिलने के बाद, दमकलकर्मियों, पुलिस, नगर निगम कर्मियों और स्थानीय लोगों की टीमों ने बचाव अभियान शुरू किया.

जर्जर हो चुकी थी बिल्डिंग

मलबे से तीन शव निकाले गए, जबकि दो लोगों को बचा लिया गया. मृतकों की पहचान दिनेश जंगी (34), देवकीबेन सुयानी (65) और उनकी बेटी जशोदा (35) के रूप में हुई है. पुलिस के अनुसार, सुयानी के पति और एक अन्य महिला को बचा लिया गया और इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है.

Advertisement

स्थानीय लोगों के अनुसार, इमारत लगभग 80 साल पुरानी थी और लंबे समय से जर्जर हालत में थी. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement