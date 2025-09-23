scorecardresearch
 

इंदौर के रानीपुरा में बिल्डिंग गिरने से 2 लोगों की मौत, अस्पताल पहुंचाए गए 12 घायल

इंदौर में जवाहर मार्ग स्थित प्रेमसुख टॉकीज के पीछे एक मकान ढहने के बाद बचाव अभियान में 12 लोगों को बचा लिया गया है. प्रशासन के मुताबिक इस हादसे में दो लोगों की मौत भी हुई है वहीं एक घायल की हालत गंभीर बताई जा रही है.

इंदौर में बिल्डिंग गिरने से 2 की मौत हो गई (Photo: Screengrab)
इंदौर के जवाहर मार्ग स्थित रानीपुरा इलाके में सोमवार रात बारिश के बाद एक तीन मंजिला इमारत ढह गई, जिसमें दो लोगों की मौत हो गई और 12 अन्य घायल हो गए. हादसे के बाद तुरंत राहत और बचाव अभियान शुरू किया गया, जो पांच घंटे तक चला.

प्रशासन और एनडीआरएफ की टीमों ने पांच घंटे तक चले राहत कार्य में सभी को बाहर निकाला. 12 घायलों का उपचार महाराजा यशवंतराव अस्पताल (MYH) में चल रहा है. कलेक्टर शिवम वर्मा ने बताया कि मृतकों की पहचान अलीफ़ा (20) और फहीम के रूप में हुई है.

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, बिल्डिंग में पहले से दरारें थीं, लेकिन इतनी बड़ी दुर्घटना की किसी ने कल्पना नहीं की थी. हादसे की जानकारी मिलते ही महापौर पुष्यमित्र भार्गव, पुलिस कमिश्नर संतोष सिंह और कलेक्टर शिवम वर्मा मौके पर पहुंचे और राहत कार्यों की निगरानी की.

जर्जर हालत में थी इमारत

कलेक्टर शिवम वर्मा ने बताया कि इमारत का अगला हिस्सा हाल ही में दोबारा बनाया गया था, जबकि पिछला हिस्सा काफी पुराना था. उन्होंने कहा कि पुलिस और प्रशासन मिलकर इमारत की नींव की स्थिति की जांच करेगा. महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने बताया कि बिल्डिंग का एक हिस्सा बगल के एक ढांचे पर भी गिरा था. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, यह इमारत पहले से ही जर्जर हालत में थी और उसमें कुछ दिनों से दरारें दिख रही थीं.

महापौर ने बताया कि गिरा हुआ हिस्सा पड़ोसी मकान पर भी गिरा, हालांकि समय रहते अधिकतर लोगों को बचा लिया गया. फिलहाल घटना की जांच के आदेश दे दिए गए हैं और घायलों को हर संभव मदद दी जा रही है.

