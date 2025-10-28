'डंकी रूट' से ऑस्ट्रेलिया जाने को निकली फैमिली तेहरान में बनी बंधक, ₹2 करोड़ फिरौती मांगी, अमित शाह की पहल से हुई सुरक्षित वापसी

गुजरात के गांधीनगर जिले में 'डंकी रूट' यानी अवैध तरीके से विदेश जाने का एक और गंभीर मामला सामने आया है. एक गांव का एक चार सदस्यीय परिवार ऑस्ट्रेलिया जाने के दौरान ईरान की राजधानी तेहरान में बंधक बना लिया गया था. अपहरणकर्ताओं ने परिवार से 2 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी थी.



जिले के माणसा तहसील के एक गांव का चार सदस्यीय परिवार ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए पहले दिल्ली, फिर बैंकॉक, दुबई और अंत में तेहरान पहुंचा था. इसी बीच उनका अपहरण हो गया.

एक वीडियो अपहरणकर्ताओं ने बंधकों के परिवार को भेजा और 2 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी, जिसके बाद परिवार ने पुलिस से संपर्क किया और यह मामला सार्वजनिक हुआ. वायरल वीडियो में इस परिवार का खौफनाक अनुभव सामने आया था.

मामले की गंभीरता और दहशत के माहौल को देखते हुए स्थानीय प्रशासन तुरंत हरकत में आया. गांव के सरपंच प्रकाश चौधरी ने बताया कि परिवार ने पुलिस और स्थानीय विधायक से संपर्क किया. विधायक ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से संपर्क किया, क्योंकि यह क्षेत्र शाह का संसदीय क्षेत्र है.

गांधीनगर एसपी ने पुष्टि की कि परिवार ने पुलिस और विधायक से संपर्क किया था. भारतीय विदेश मंत्रालय की मदद से चारों बंधकों को सुरक्षित छुड़ाया गया है. फिलहाल चारों व्यक्ति अब दिल्ली पहुंच चुके हैं और जल्द ही अपने गांव लौट रहे हैं.

