अहमदाबाद: पत्नी ने सोते हुए पति पर खौलता पानी डाला, भागने लगा तो तेजाब फेंक जला दिया, हुई गिरफ्तार

अहमदाबाद के वेजलपुर इलाके में दिवाली की सुबह एक महिला ने शक के चलते अपने पति पर उबलता पानी और तेजाब फेंक दिया, जिससे वह गंभीर रूप से झुलस गया. 33 वर्षीय रौनक फूड डिलीवरी का काम करता है और अपनी पत्नी के साथ रहता था. पुलिस के मुताबिक, पत्नी को पति पर किसी और महिला से संबंध होने का शक था. पुलिस ने आरोपी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है.

किसी और महिला से संबंध होने का शक था करती थी पत्नी. (Photo: Representational)
अहमदाबाद से आई एक दिल दहला देने वाली घटना ने सबको हैरान कर दिया है. दिवाली जैसे खुशियों भरे त्योहार पर एक पत्नी ने शक की आग में ऐसा खौफनाक कदम उठा लिया, जिसने उसके पति की जिंदगी झुलसा दी. 33 वर्षीय रौनक, जो एक फूड डिलीवरी बॉय है, अपनी पत्नी के साथ अहमदाबाद के वेजलपुर इलाके में रहता था. दोनों की शादी को सिर्फ दो साल हुए थे, लेकिन पिछले एक साल से उनके बीच झगड़े आम बात बन चुके थे.

किसी और महिला से संबंध होने का शक
रौनक की पत्नी को उस पर शक था कि उसका किसी और महिला से संबंध है. इसी शक ने धीरे-धीरे उनके रिश्ते में जहर घोल दिया था. दिवाली की सुबह भी कुछ ऐसा ही हुआ. पत्नी ने बेवजह बात शुरू कर दी और गालियां देने लगी. रौनक ने त्योहार का ख्याल करते हुए बहस से बचने की कोशिश की और कंबल ओढ़कर सो गया. लेकिन पत्नी का गुस्सा अब काबू से बाहर हो चुका था.

उबलता पानी डाल दिया
कुछ देर बाद वह उबलते पानी से भरा बर्तन लेकर कमरे में आई और सोए हुए पति पर उबलता पानी डाल दिया. दर्द से तड़पते हुए रौनक उठकर भागा और अपने कपड़े उतारने लगा ताकि जलन कम हो सके. लेकिन इससे पहले कि वह खुद को बचा पाता, पत्नी ने एक और खतरनाक कदम उठा लिया. उसने तेजाब की बोतल उठाई और सीधे रौनक के शरीर पर फेंक दिया.

तेजाब पड़ते ही रौनक चीख उठा. उसकी त्वचा झुलस गई और वह दर्द से जमीन पर गिर पड़ा. किसी तरह पड़ोसियों ने शोर सुनकर दरवाजा खोला और पुलिस को सूचना दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने रौनक को अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज चल रहा है.

वेजलपुर पुलिस ने बताया कि आरोपी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया गया है. शुरुआती जांच में पता चला कि महिला को अपने पति पर झूठे शक थे और इसी शक ने उसे यह खौफनाक कदम उठाने के लिए मजबूर किया.

दिवाली की रात, जो खुशियों का प्रतीक होती है, इस घर में दर्द, आग और पछतावे की रात बन गई. एक शक ने एक रिश्ता तोड़ दिया, और एक जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया.

