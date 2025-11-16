शादी की सुबह ही दुल्हन का सुहाग उजाड़कर होने वाला पति फरार , साड़ी और पैसे को लेकर हुआ झगड़ा

गुजरात के भावनगर में शादी के दिन ही एक युवती की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है. प्रभुदास झील इलाके में रहने वाली सोनी राठौड़ की हत्या उसके होने वाले पति साजन बारैया ने कर दी. यह घटना 15 नवंबर की सुबह हुई, जिस दिन दोनों की शादी होनी थी. पुलिस के मुताबिक, साजन और सोनी के बीच साड़ी और पैसों को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद गुस्से में होने वाला पति ने हमला कर दिया और सोनी की मौत हो गई. फिलहाल आरोपी फरार है और पुलिस उसकी तलाश में जुटी है.

घटना गंगाजलिया थाना क्षेत्र की प्रभुदास तालाब गली नंबर-10 के पास की है. सोनी राठौड़ और साजन बारैया पिछले कुछ समय से लिव-इन में रह रहे थे और बाद में परिवार की सहमति से शादी तय हुई थी. शादी वाले दिन साजन सुबह सोनी के घर पहुंचा था. वहां दोनों के बीच पहले बहस और फिर झगड़ा हुआ. पुलिस का कहना है कि विवाद साड़ी और शादी में होने वाले खर्च को लेकर बढ़ गया.

लोहे की पाइप से हमला और मौत

झगड़े के दौरान साजन का गुस्सा इतना बढ़ गया कि उसने लोहे की पाइप उठाकर सोनी के सिर पर वार कर दिया. इसके बाद उसने सोनी का सिर दीवार पर पटक दिया. गंभीर चोट लगने से सोनी लहूलुहान हो गई और मौके पर ही उसकी मौत हो गई. परिवार ने तुरंत पुलिस को इसकी जानकारी दी.

आरोपी पर 24 घंटे में दो FIR

डीसीपी आर.आर. सिंधल ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सिर पर गंभीर चोटें मौत का कारण बताई गई हैं. पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया कि साजन की शादी से पहले भी किसी और व्यक्ति से झगड़ा हुआ था, जिस पर उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी. मात्र 24 घंटे के अंदर उसके खिलाफ दूसरी एफआईआर दर्ज हो गई है.

आरोपी की तलाश जारी

हत्या के बाद साजन मौके से फरार हो गया. पुलिस टीम उसके संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दे रही है. पुलिस ने बताया कि साजन और सोनी लिव-इन में रहते थे और शादी को लेकर दोनों की तैयारियां चल रही थीं. लेकिन शादी के दिन ही हुए विवाद ने यह रिश्ता खत्म कर दिया. पुलिस का कहना है कि साजन की गिरफ्तारी के बाद ही घटना के पीछे के पूरे कारण सामने आ सकेंगे. फिलहाल सोनी के परिवार में मातम पसरा है और इलाके में इस वारदात को लेकर दहशत का माहौल है.

