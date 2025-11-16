scorecardresearch
 

Feedback

शादी की सुबह ही दुल्हन का सुहाग उजाड़कर होने वाला पति फरार , साड़ी और पैसे को लेकर हुआ झगड़ा

गुजरात के भावनगर में शादी के दिन ही होने वाले पति ने दुल्हन की हत्या कर दी. साड़ी और पैसों को लेकर हुई कहासुनी के दौरान साजन बारैया ने लोहे की पाइप से सोनी राठौड़ पर हमला किया और उसका सिर दीवार पर पटक दिया. गंभीर चोटों से सोनी की मौत हो गई. घटना के बाद आरोपी फरार है. पुलिस उसकी तलाश में जुटी है.

Advertisement
X
लोहे की पाइप से किया हमला और हुई मौत.(Photo: AI-generated)
लोहे की पाइप से किया हमला और हुई मौत.(Photo: AI-generated)

गुजरात के भावनगर में शादी के दिन ही एक युवती की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है. प्रभुदास झील इलाके में रहने वाली सोनी राठौड़ की हत्या उसके होने वाले पति साजन बारैया ने कर दी. यह घटना 15 नवंबर की सुबह हुई, जिस दिन दोनों की शादी होनी थी. पुलिस के मुताबिक, साजन और सोनी के बीच साड़ी और पैसों को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद गुस्से में होने वाला पति ने हमला कर दिया और सोनी की मौत हो गई. फिलहाल आरोपी फरार है और पुलिस उसकी तलाश में जुटी है.

घटना गंगाजलिया थाना क्षेत्र की प्रभुदास तालाब गली नंबर-10 के पास की है. सोनी राठौड़ और साजन बारैया पिछले कुछ समय से लिव-इन में रह रहे थे और बाद में परिवार की सहमति से शादी तय हुई थी. शादी वाले दिन साजन सुबह सोनी के घर पहुंचा था. वहां दोनों के बीच पहले बहस और फिर झगड़ा हुआ. पुलिस का कहना है कि विवाद साड़ी और शादी में होने वाले खर्च को लेकर बढ़ गया.

यह भी पढ़ें: भावनगर: चाकू की नोक पर बहन से किया दो बार रेप, बीड़ी से जलाया, आरोपी भाई गिरफ्तार

सम्बंधित ख़बरें

Girl Killed by Mother and Brother
इश्क का जुनून, लव मैरिज की जिद और झगड़े... मां ने बेटे के साथ मिलकर किया बेटी का मर्डर 
Innova trapped in the swift river current, local residents saved a life.
नदी के तेज बहाव में फंसी कार, रस्सियों के मदद से बचाई 3 की जान 
PM Modis visit to Gujarat, Amit Shah makes a significant statement on terrorism.
PM मोदी की भावनगर को बड़ी सौगात, देखें बड़ी खबरें 
PM said: Dependence is the enemy, self-reliance is the solution.
PM मोदी ने निर्भरता को क्यों बताया दुश्मन? देखें 
Battle for the chair in RJD, Rohini Acharyas major statement!
PM मोदी ने भावनगर को दी बड़ी सौगात, देखें शतक आजतक  

लोहे की पाइप से हमला और मौत

झगड़े के दौरान साजन का गुस्सा इतना बढ़ गया कि उसने लोहे की पाइप उठाकर सोनी के सिर पर वार कर दिया. इसके बाद उसने सोनी का सिर दीवार पर पटक दिया. गंभीर चोट लगने से सोनी लहूलुहान हो गई और मौके पर ही उसकी मौत हो गई. परिवार ने तुरंत पुलिस को इसकी जानकारी दी.

Advertisement

आरोपी पर 24 घंटे में दो FIR

डीसीपी आर.आर. सिंधल ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सिर पर गंभीर चोटें मौत का कारण बताई गई हैं. पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया कि साजन की शादी से पहले भी किसी और व्यक्ति से झगड़ा हुआ था, जिस पर उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी. मात्र 24 घंटे के अंदर उसके खिलाफ दूसरी एफआईआर दर्ज हो गई है.

आरोपी की तलाश जारी

हत्या के बाद साजन मौके से फरार हो गया. पुलिस टीम उसके संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दे रही है. पुलिस ने बताया कि साजन और सोनी लिव-इन में रहते थे और शादी को लेकर दोनों की तैयारियां चल रही थीं. लेकिन शादी के दिन ही हुए विवाद ने यह रिश्ता खत्म कर दिया. पुलिस का कहना है कि साजन की गिरफ्तारी के बाद ही घटना के पीछे के पूरे कारण सामने आ सकेंगे. फिलहाल सोनी के परिवार में मातम पसरा है और इलाके में इस वारदात को लेकर दहशत का माहौल है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election 2025
    Bihar Election Result 2025
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    करियर राशिफल
    Advertisement