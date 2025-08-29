भावनगर: चाकू की नोक पर बहन से किया दो बार रेप, बीड़ी से जलाया, आरोपी भाई गिरफ्तार

भावनगर जिले के तलाजा क्षेत्र से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक भाई ने अपनी बहन के पवित्र रिश्ते को शर्मसार किया. 29 वर्षीय शादीशुदा युवक ने अपनी 22 वर्षीय बहन के साथ छह हफ्तों के भीतर दो बार चाकू की नोक पर बलात्कार करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है.

पुलिस ने बताया कि पीड़िता पिछले तीन साल से अपने गांव के एक युवक के साथ प्रेम संबंध में थी, जिसकी जानकारी उसके भाई को थी. आरोपी ने इसी जानकारी का इस्तेमाल कर उसे ब्लैकमेल किया.

चाकू की नोक पर बहन से बलात्कार

बताया जा रहा है कि आरोपी एक बच्चे का पिता है और ड्राइवर के रूप में काम करता है. 13 जुलाई और 22 अगस्त को पीड़िता घर पर अकेली थी, तब आरोपी ने चाकू दिखाकर उसका बलात्कार किया और उसकी दाहिनी जांघ पर बीड़ी भी दाग दी.

दूसरी वारदात के बाद पीड़िता ने 181 महिला हेल्पलाइन पर कॉल की. इसके बाद पुलिस ने उसे तलाजा थाने ले जाकर FIR दर्ज की. पीड़िता अविवाहित है और अपने भाई व माता-पिता के साथ रहती थी.

स्थानीय पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरोपी द्वारा इस्तेमाल किया गया चाकू और वारदात के समय पहने गए कपड़े जब्त कर लिए गए हैं. पीड़िता और आरोपी दोनों का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया है और उनके बयान दर्ज कर लिए गए हैं.

पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया

जांच में पता चला कि पहली वारदात उस समय हुई जब आरोपी की पत्नी अपने माता-पिता से मिलने गई थी और दूसरी बार तब जब वह किसी काम से बाहर गई थी. आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 64(2)(F)(M) और 115(2) के तहत मामला दर्ज किया गया है. सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार पीड़िता की पहचान गोपनीय रखी गई है.

