scorecardresearch
 

Feedback

सूरत के अस्पताल में आसाराम की फोटो लगाकर आरती और पूजा करने के बाद विवाद

सूरत सिविल अस्पताल में आसाराम बापू के अनुयायियों द्वारा उनकी फोटो लगाकर पूजा करने से विवाद खड़ा हो गया. अस्पताल प्रशासन ने कहा कि अनुमति सिर्फ मरीजों को फल बांटने की दी गई थी, पूजा की नहीं. वीडियो वायरल होने के बाद सुरक्षा गार्ड को हटाया गया. आसाराम पहले से ही दो अलग-अलग रेप मामलों में उम्रकैद की सजा काट रहा है.

Advertisement
X
वीडियो वायरल होने के बाद अस्पताल प्रशासन हरकत में आया. (Photo: Screengrab)
वीडियो वायरल होने के बाद अस्पताल प्रशासन हरकत में आया. (Photo: Screengrab)

गुजरात के सूरत सिविल अस्पताल में रविवार को आसाराम बापू के अनुयायियों ने उनकी फोटो लगाकर पूजा-अर्चना की. वे यहां मरीजों को फल बांटने के लिए आए थे, लेकिन फोटो लगाकर आरती और पूजा करने से विवाद पैदा हो गया.

अस्पताल के रेजिडेंट मेडिकल ऑफिसर डॉ. केतन नाइक ने बताया कि अनुमति केवल फल बांटने की दी गई थी. उन्होंने कहा, 'फोटो लगाकर पूजा करने की अनुमति नहीं थी. यह गलत हुआ है और ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए.'

पूजा का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही अस्पताल प्रबंधन आलोचना का शिकार हो गया. मामले की गंभीरता देखते हुए अस्पताल प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई की और गेट पर तैनात सुरक्षा गार्ड को हटा दिया.

सम्बंधित ख़बरें

लंबे समय से सेक्स रैकेट का कारोबार चल रहा था. (Photo: Screengrab)
अयोध्या में पुलिस चौकी के नजदीक चल रहा था सेक्स रैकेट, 11 लड़कियां पकड़ी गईं, Video वायरल 
आसाराम के बेटे नारायण साईं को मिली अंतरिम जमानत (Photo: PTI)
आसाराम के बेटे नारायण साई को गुजरात HC से राहत, मिली अंतरिम जमानत  
Asaram
आसाराम को हाईकोर्ट से झटका, अंतरिम जमानत बढ़ाने से इनकार, जेल में किया सरेंडर 
Asaram
आसाराम को गुजरात हाईकोर्ट से भी राहत, अंतरिम जमानत 3 सितंबर तक बढ़ाई 
Narayan Sai meets his father Asaram
11 साल बाद आसाराम और बेटे नारायण साईं की मुलाकात 

आसाराम दो रेप मामलों में दोषी
गौरतलब है कि आसाराम पहले से ही दो रेप मामलों में उम्रकैद की सजा काट रहा है. पहला गांधीनगर केस (2013) में एक महिला शिष्या से 2001 से 2006 के बीच कई बार यौन शोषण करने के मामले में दोषी पाए गए. दूसरा राजस्थान केस (2013) नाबालिग लड़की से रेप के मामले में भी आसाराम को उम्रकैद की सजा दी गई है.

Advertisement

कई धाराओं में दोषी है आसाराम
गांधीनगर की अदालत ने आसाराम को आईपीसी की कई धाराओं में दोषी ठहराया था, जिनमें रेप, अप्राकृतिक अपराध, महिला की अस्मिता भंग करना, अवैध कैद और धमकी देने जैसे अपराध शामिल हैं.

अस्पताल प्रबंधन पर उठे सवाल
इस घटना के बाद अस्पताल प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो गए हैं. लोगों ने कहा कि एक रेप के दोषी को इस तरह से सम्मानित करना समाज के लिए गलत संदेश देता है.

भविष्य में सख्ती का आश्वासन
अस्पताल प्रशासन ने भरोसा दिलाया कि आगे से इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए और सख्ती बरती जाएगी. उन्होंने कहा कि मरीजों की सेवा के नाम पर किसी भी धार्मिक या विवादित गतिविधि की अनुमति नहीं दी जाएगी.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement