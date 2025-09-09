scorecardresearch
 

Feedback

पहले सही से चल रहा था, फिर सिपाही ने कान में कुछ कहा और लंगड़ाने लगा रेप-हत्या का आरोपी, Video वायरल

गुजरात का एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. यह वीडियो एक थाने का बताया जा रहा है. जहां रेप-हत्या के आरोपी को पेशी के लिए पुलिस ले जा रही थी. इस दौरान वह सही से चल रहा था. लेकिन जैसे ही दारोगा ने उसके कान में कुछ कहा और वह लंगड़ाने लगा.

Advertisement
X
दारोगा के कान में कुछ कहते ही लंगड़ाने लगा रेप और हत्या का आरोपी. (Photo: Screengrab)
दारोगा के कान में कुछ कहते ही लंगड़ाने लगा रेप और हत्या का आरोपी. (Photo: Screengrab)

गुजरात के आनंद में स्थित आंकलाव थाने के आरोपी का वीडियो खूब वायरल हो रहा है. जिसमें लॉकअप से बाहर निकलते समय आरोपी पहले तो सही से सीधा चलता दिखाई दे रहा है. लेकिन आरोपी के पास जाकर कान में पीएसआई (दारोगा) द्वारा कुछ कहे जाने के बाद अचानक वह लंगड़ाने लगता है.

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है वीडियो

जानकारी के अनुसार यह वीडियो आनंद में स्थित आंकलाव थाने के रेप और हत्या के आरोपी की है. पेशी के दौरान थाने के दारोगा की तरफ से आरोपी के कान में कुछ कहा जाता है. जैसे ही पीएसआई कान में कुछ कहता है आरोपी लंगड़ा कर चलने लगता है. वहीं, वायरल हो रहे इस वीडियो ने कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं? 

सम्बंधित ख़बरें

woman hiding face
घर में घुसकर नाबालिग लड़की से चाकू की नोंक पर रेप, गणेश विसर्जन में गया था बाकी परिवार 
दोनों आरोपी जिला अस्पताल में भर्ती. (Photo: Akhilesh Kumar/ITG)
गैंगरेप और हत्या के आरोपी जीजा-साला पुलिस एनकाउंटर में गिरफ्तार, दोनों के पैरों में लगी गोली  
किन जिलों में दिख रहा सैलाब का कहर, देखें गुजरात आजतक में 
इस हादसे में छह लोगों की जान चली गई थी- (File Photo: ITG)
'फूलों की डिलीवरी पूरी कर लौट रहा हूं...', गुजरात में रोपवे हादसे से पहले बेटे ने मां को किया था आखिरी कॉल 
The devastation of the flood continues; rescue of people stranded in Vadodara.
अहमदाबाद में साबरमती रिवर फ्रंट डूबा, वडोदरा में फंसे लोगों का रेस्क्यू; Video 

यह भी पढ़ें: रेप केस में 10 साल बाद जेल से छूटा महेंद्र तो मस्जिद में मिला बेटा, घर के सभी लोग हो गए हिन्दू से मुस्लिम

बता दें कि पिछले शनिवार आंकलाव तालुका के नवाखल गांव में रहने वाली 5 साल की बच्ची शाम के समय घर से निकलने के बाद लापता हो गई. काफी देर बाद भी जब बच्ची घर नहीं लौटी तो परिवार को चिंता हुई. परिवार ने गांव में तलाश की, लेकिन नहीं मिली. आखिरकार बच्ची के परिवार ने आंकलाव पुलिस की मदद मांगी. 

Advertisement

पुलिस ने अपहरण का मामला दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज की जांच की. जिसमें गांव का ही रहने वाले 22 साल का अजय उर्फ ​​राहुल जीकाभाई पढियार बच्ची को बाइक पर ले जाते पाया गया. जिसके बाद पुलिस ने अजय पढियार को हिरासत में लेकर पूछताछ की. इस दौरान उसने बताया कि बच्ची को उमेटा से माही नदी के आगे स्थित सिंघरोट नानी नदी में फेंक दिया था. 

यह भी पढ़ें: किडनैपिंग, 14 दिन तक गैंगरेप, फिर वैश्यावृत्ति में धकेला, 13 साल की बच्ची की कहानी सुन पुलिस भी हैरान

रेप के बाद की हत्या, फिर नदी में फेंक दिया शव

आरोपी बताए अनुसार पुलिस ने एसडीआरएफ की मदद से नदी में बच्ची की तलाश की और तीन दिन बाद शव को बरामद कर लिया. जिसके बाद पुलिस ने बच्ची के शव को कब्जे में लेकर करमसद स्थित श्रीकृष्ण अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेजा था. प्रारंभिक रिपोर्ट में बच्ची के साथ बलात्कार और गला घोंटकर हत्या की बात सामने आई है.

आरोपी अजय पढियार ने कबूल किया है कि वह 5 साल की बच्ची को भुट्टा खिलाने के बहाने बाइक पर बिठाकर उमेटा चौकड़ी और सिंधारोट चौकड़ी के बाद मिनी नदी के पुल के पीछे ले गया. वहां उसने बच्ची के चेहरे पर रुमाल बांधा, उसके साथ बलात्कार किया. फिर गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी. इसके बाद  मिनी नदी में फेंक दिया.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement