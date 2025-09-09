पहले सही से चल रहा था, फिर सिपाही ने कान में कुछ कहा और लंगड़ाने लगा रेप-हत्या का आरोपी, Video वायरल

गुजरात के आनंद में स्थित आंकलाव थाने के आरोपी का वीडियो खूब वायरल हो रहा है. जिसमें लॉकअप से बाहर निकलते समय आरोपी पहले तो सही से सीधा चलता दिखाई दे रहा है. लेकिन आरोपी के पास जाकर कान में पीएसआई (दारोगा) द्वारा कुछ कहे जाने के बाद अचानक वह लंगड़ाने लगता है.

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है वीडियो

जानकारी के अनुसार यह वीडियो आनंद में स्थित आंकलाव थाने के रेप और हत्या के आरोपी की है. पेशी के दौरान थाने के दारोगा की तरफ से आरोपी के कान में कुछ कहा जाता है. जैसे ही पीएसआई कान में कुछ कहता है आरोपी लंगड़ा कर चलने लगता है. वहीं, वायरल हो रहे इस वीडियो ने कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं?

बता दें कि पिछले शनिवार आंकलाव तालुका के नवाखल गांव में रहने वाली 5 साल की बच्ची शाम के समय घर से निकलने के बाद लापता हो गई. काफी देर बाद भी जब बच्ची घर नहीं लौटी तो परिवार को चिंता हुई. परिवार ने गांव में तलाश की, लेकिन नहीं मिली. आखिरकार बच्ची के परिवार ने आंकलाव पुलिस की मदद मांगी.

पुलिस ने अपहरण का मामला दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज की जांच की. जिसमें गांव का ही रहने वाले 22 साल का अजय उर्फ ​​राहुल जीकाभाई पढियार बच्ची को बाइक पर ले जाते पाया गया. जिसके बाद पुलिस ने अजय पढियार को हिरासत में लेकर पूछताछ की. इस दौरान उसने बताया कि बच्ची को उमेटा से माही नदी के आगे स्थित सिंघरोट नानी नदी में फेंक दिया था.

रेप के बाद की हत्या, फिर नदी में फेंक दिया शव

आरोपी बताए अनुसार पुलिस ने एसडीआरएफ की मदद से नदी में बच्ची की तलाश की और तीन दिन बाद शव को बरामद कर लिया. जिसके बाद पुलिस ने बच्ची के शव को कब्जे में लेकर करमसद स्थित श्रीकृष्ण अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेजा था. प्रारंभिक रिपोर्ट में बच्ची के साथ बलात्कार और गला घोंटकर हत्या की बात सामने आई है.

आरोपी अजय पढियार ने कबूल किया है कि वह 5 साल की बच्ची को भुट्टा खिलाने के बहाने बाइक पर बिठाकर उमेटा चौकड़ी और सिंधारोट चौकड़ी के बाद मिनी नदी के पुल के पीछे ले गया. वहां उसने बच्ची के चेहरे पर रुमाल बांधा, उसके साथ बलात्कार किया. फिर गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी. इसके बाद मिनी नदी में फेंक दिया.

