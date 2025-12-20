scorecardresearch
 
महिला को थप्पड़ मारने पर ट्रैफिक हेड कांस्टेबल सस्पेंड, महिला पर भी FIR, अहमदाबाद में वायरल वीडियो से मचा हड़कंप

अहमदाबाद के अंजलि चौराहे पर ट्रैफिक विवाद के दौरान महिला को थप्पड़ मारने वाले हेड कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया गया है. ट्रैफिक डीसीपी भावना पटेल ने बताया कि वायरल वीडियो में पुलिसकर्मी की गलती साफ है. हालांकि पुलिसकर्मी के खिलाफ अभी FIR दर्ज नहीं हुई है, जबकि सरकारी काम में अड़चन के आरोप में महिला के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है.

सिग्नल तोड़ने से शुरू हुआ था विवाद.(Photo: Atul Tiwari/ITG)
अहमदाबाद के अंजलि चौराहे पर महिला को थप्पड़ मारने के मामले में बड़ा प्रशासनिक कदम उठाया गया है. विवाद में शामिल ट्रैफिक हेड कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया गया है. यह घटना उस वक्त हुई थी, जब टू-व्हीलर से गुजर रही महिला को ट्रैफिक पुलिस ने रोका और ड्राइविंग लाइसेंस मांगने को लेकर बहस शुरू हो गई.

हालांकि, जिस पुलिसकर्मी ने महिला को थप्पड़ मारा, उसके खिलाफ अब तक पालड़ी पुलिस स्टेशन में कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई है. फिलहाल महिला की ओर से दी गई एप्लीकेशन के आधार पर मामले की जांच शुरू की गई है. वहीं सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में महिला के खिलाफ एन डिवीजन ट्रैफिक पुलिस में शिकायत दर्ज की गई है.

डीसीपी ने मानी पुलिसकर्मी की गलती

इस पूरे मामले पर अहमदाबाद ट्रैफिक डीसीपी भावना पटेल ने स्थिति स्पष्ट की है. उन्होंने बताया कि महिला और ट्रैफिक पुलिसकर्मी के बीच ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर विवाद हुआ था. इस दौरान महिला ने पुलिसकर्मी के साथ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, लेकिन वायरल वीडियो में साफ दिख रहा है कि पुलिसकर्मी ने अपना आपा खो दिया.

डीसीपी भावना पटेल ने कहा कि वीडियो में पुलिसकर्मी की गलती स्पष्ट है, इसी वजह से हेड कांस्टेबल जयंतीभाई को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है. जयंतीभाई एन डिवीजन ट्रैफिक पुलिस में तैनात थे.

अहमदाबाद

सिग्नल तोड़ने से शुरू हुआ विवाद

पुलिस के अनुसार, महिला जब अंजलि चौराहे से गुजर रही थी, तब उसने ट्रैफिक सिग्नल तोड़ा था. इसी कारण उसे रोका गया और ड्राइविंग लाइसेंस दिखाने को कहा गया. इस पर महिला आक्रोशित हो गई और पुलिसकर्मियों से बहस करने लगी.

मामला उस वक्त ज्यादा बढ़ गया, जब महिला ने हेड कांस्टेबल का आई कार्ड जमीन पर फेंक दिया. इसके बाद दोनों के बीच बहस काफी तेज हो गई और स्थिति नियंत्रण से बाहर चली गई.

महिला के खिलाफ भी दर्ज हुई शिकायत

बताया जा रहा है कि जिस महिला को थप्पड़ मारा गया, वह पहले भी कई बार पुलिसकर्मियों से विवाद कर चुकी है. इस संबंध में डीसीपी भावना पटेल ने कहा कि उन्हें ऐसी जानकारी मिली है और इस पहलू की भी जांच की जा रही है.

देखें वीडियो...

फिलहाल महिला के खिलाफ सरकारी काम में अड़चन पैदा करने को लेकर एन डिवीजन ट्रैफिक पुलिस में शिकायत दर्ज की गई है. डीसीपी ने साफ कहा कि चाहे कोई भी स्थिति हो, पुलिसकर्मियों को जनता के साथ शांति और धैर्य से पेश आना चाहिए.

बॉडी वॉर्न कैमरे की भी जांच

डीसीपी भावना पटेल ने यह भी बताया कि संबंधित हेड कांस्टेबल ने बॉडी वॉर्न कैमरा पहन रखा था. उस कैमरे की फुटेज की भी जांच की जा रही है. उन्होंने कहा कि गुस्से में आकर थप्पड़ मारना पुलिसकर्मी की गलती है और विभाग ऐसे व्यवहार को स्वीकार नहीं करता. जांच पूरी होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.

