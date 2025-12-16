scorecardresearch
 
अहमदाबाद: बेटी को बचाने बोरवेल में कूदा पिता, रेस्क्यू के लिए बुलानी पड़ी फायर ब्रिगेड टीम

गुजरात में अहमदाबाद के चांदलोड़िया में 60 फीट गहरे पानी भरे बोरवेल में गिरी बेटी और उसे बचाने कूदे पिता को फायर ब्रिगेड ने सफलतापूर्वक रेस्क्यू किया.

बेटी को बचाने की कोशिश में पिता भी बोरवेल में फंसा (Photo: ITG)
गुजरात में अहमदाबाद के चांदलोड़िया में गजराज सोसायटी स्थित जैन देरासर के 60 फीट गहरे पानी भरे बोरवेल में माली का काम करने वाले परिवार की बेटी गिर गई. बेटी के बोरवेल में गिरने की जानकारी मिलते ही पिता भी बेटी को बचाने बोरवेल में कूद गए. बोरवेल में पानी होने की वजह से दोनों को बचाने के लिए स्थानीय लोगों ने फायर ब्रिगेड की मदद ली. रेस्क्यू टीम ने दोनों का सफलतापूर्वक रेस्क्यू किया है.

नवरंगपुरा फायर स्टेशन के अधिकारी ने बताया कि युवती और उसके पिता को बचाने के लिए पहले स्थानीय लोगों ने कोशिश की थी. 

आधे घंटे जद्दोजहद करने के बाद स्थानीय लोगों ने फायर ब्रिगेड को घटना की जानकारी दी थी. फायर टीम तुरंत रेस्क्यू के लिए रवाना हो गई थी. बोरवेल 5 फीट चौड़ा, 60 फ़ीट गहेरा और पानी से भरा था.

रस्सी और बोरी से बचाई जान...

पिता और बेटी को बचाने के लिए तुरंत रस्सी और जरूरी साधनों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया. एक फायर के जवान को नीचे उतारकर ऑपरेशन शुरू किया गया, जिसके बाद एक के बाद एक दोनों को बोरी के जरिए बाहर निकालने में सफलता मिली. दोनों को प्राथमिक इलाज के लिए एम्बुलेंस के जरिए सोला सिविल हॉस्पिटल पहुंचाया गया है. इस पूरे मामले की जानकारी पुलिस को भी दी गई है, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है.

 
