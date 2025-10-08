अहमदाबाद में अनोखी चोरी! बाड़ तोड़कर दुकान में घुसा चोर, काजू कतली और घी चुराकर हुआ फरार- Video

अहमदाबाद में त्योहारों के आगमन के साथ चोर सक्रिय हो गए हैं. इसी बीच जानकारी सामने आई है कि अमूल पार्लर से काजू कतली के 6 पैकेट और घी के 27 पाउच और नकदी चोरी हो गई है. यह घटना पालड़ी के सुखीपुरा गार्डन के पास एक अमूल पार्लर में हुई. चोर ने दुकान के पीछे लगाई गई बाड़ की जाली तोड़ दी और चोरी कर ली.

यह भी पढ़ें: UP: हरदोई में बर्बरता की हदें पार, चोरी के शक में युवक की आंखों में मिर्च-कान में भरा चूना

सीसीटीवी में कैद हुई वारदात

पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है. फिलहाल पालड़ी पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है. साथ ही पुलिस सीसीटीवी के आधार पर जांच कर रही है. पुलिस का कहना है कि त्योहारों के दौरान लोग बाहर घूमने जाते हैं. ऐसे में चोरी की घटनाओं में बढोतरी होती है. अहमदाबाद के सुखीपुरा के पास भी चोरी की एक घटना हुई है. जिसमें चोर ने मुंह पर कपड़ा बांधकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया है.

यह भी पढ़ें: मंदिर के बाहर से पुजारी की चप्पल चोरी; Video

सीसीटीवी में देखा जा सकता है कि चोर सबसे पहले बक्सा खोलकर नकदी निकालता है और फिर काजू कतली व घी का पाउच चुरा लेता है. चोर अकेला ही आता है और चोरी की वारदात को अंजाम देता है.

---- समाप्त ----