scorecardresearch
 

Feedback

अहमदाबाद में अनोखी चोरी! बाड़ तोड़कर दुकान में घुसा चोर, काजू कतली और घी चुराकर हुआ फरार- Video

अहमदाबाद के पालड़ी इलाके में चोरी की घटना सामने आई है. जहां पर एक चोर ने दुकान के पीछे की बाड़ तोड़ दी और अंदर घुस गया. जिसके बाद उसने दुकान के अंदर रखे काजू कतली के 6 पैकेट और घी के 27 पाउच चोरी कर लिए. दुकान में की गई यह चोरी चर्चा का विषय बन गई है.

Advertisement
X
शॉप में घुसकर चोरी करता चोर. (Photo: Screengrab)
शॉप में घुसकर चोरी करता चोर. (Photo: Screengrab)

अहमदाबाद में त्योहारों के आगमन के साथ चोर सक्रिय हो गए हैं. इसी बीच जानकारी सामने आई है कि अमूल पार्लर से काजू कतली के 6 पैकेट और घी के 27 पाउच और नकदी चोरी हो गई है. यह घटना पालड़ी के सुखीपुरा गार्डन के पास एक अमूल पार्लर में हुई. चोर ने दुकान के पीछे लगाई गई बाड़ की जाली तोड़ दी और चोरी कर ली.

यह भी पढ़ें: UP: हरदोई में बर्बरता की हदें पार, चोरी के शक में युवक की आंखों में मिर्च-कान में भरा चूना

सीसीटीवी में कैद हुई वारदात

सम्बंधित ख़बरें

maulana taukeer raza
बिजली चोरी... मौलाना तौकीर रजा के 5 करीबियों को 1.25 करोड़ का नोटिस 
Kanpur theft case
कानपुर: चोरी करने के साथ कार्टून बना गए चोर 
Development week begins in Gujarat and Modi government completes 24 years
मोदी सरकार के 24 साल पूरे होने पर विकास सप्ताह की शुरुआत, देखें गुजरात आजतक 
The free pizza offer backfired, and the shop was sealed on the very first day.
मुफ्त पिज्जा के चक्कर में उमड़ी ऐसी भीड़ क‍ि पहले ही दिन दुकान सील 
लोग सुबह उठकर आउटलेट पहुंच गए. (Photo: ITG)
मुफ्त पीजा खाने के लिए लगी लाइन, खाकर इतना फैलाया कचरा कि पहले दिन आउटलेट हो गई सील 

पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है. फिलहाल पालड़ी पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है. साथ ही पुलिस सीसीटीवी के आधार पर जांच कर रही है. पुलिस का कहना है कि त्योहारों के दौरान लोग बाहर घूमने जाते हैं. ऐसे में चोरी की घटनाओं में बढोतरी होती है. अहमदाबाद के सुखीपुरा के पास भी चोरी की एक घटना हुई है. जिसमें चोर ने मुंह पर कपड़ा बांधकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया है.

यह भी पढ़ें: मंदिर के बाहर से पुजारी की चप्पल चोरी; Video

सीसीटीवी में देखा जा सकता है कि चोर सबसे पहले बक्सा खोलकर नकदी निकालता है और फिर काजू कतली व घी का पाउच चुरा लेता है. चोर अकेला ही आता है और चोरी की वारदात को अंजाम देता है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement