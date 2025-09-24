अहमदाबाद: पालतू कुत्ते का नाखून लगने से हुआ रेबीज, पुलिस इंस्पेक्टर की मौत

गुजरात के अहमदाबाद में एक पुलिस इंस्पेक्टर वनराज मांजरिया की उनके पालतू कुत्ते के नाखून से लगे घाव के कारण मौत हो गई है. कुत्ते का नाखून लगने से उन्हें रेबीज हो गया था. यह घटना लापरवाही के जानलेवा परिणामों को दिखाती है. आम तौर पर कुत्ते के काटने के बाद रेबीज का इलाज किया जाता है, लेकिन इस मामले में केवल नाखून लगने से उनकी जान चली गई. इलाज के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका.

पुलिस इंस्पेक्टर वनराज मांजरिया का निधन इलाज के दौरान हुआ. उन्हें कुछ वक्त पहले अपने पालतू कुत्ते का नाखून लगा था, जिसके बाद उन्हें रेबीज हो गया. उन्हें तुरंत इलाज के लिए भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका.

अक्सर लोग पालतू जानवरों के साथ खेलते समय छोटी-मोटी चोटों को नजरअंदाज कर देते हैं, जिसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं.

पुलिस विभाग में शोक

वनराज मांजरिया का निधन उनके परिवार और पूरे अहमदाबाद पुलिस बल के लिए एक दुखद घटना है. अहमदाबाद शहर पुलिस ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है. यह घटना रेबीज जैसी गंभीर बीमारी के प्रति जागरूकता फैलाने और सावधानी बरतने की जरूरत पर बल देती है.

---- समाप्त ----