scorecardresearch
 

Feedback

अहमदाबाद: पालतू कुत्ते का नाखून लगने से हुआ रेबीज, पुलिस इंस्पेक्टर की मौत

अहमदाबाद में एक पुलिस इंस्पेक्टर की अपने पालतू कुत्ते के नाखून से लगे घाव के कारण रेबीज से मौत हो गई. यह मामला लोगों को रेबीज जैसी गंभीर बीमारी के प्रति सावधानी बरतने की जरूरत पर जोर देता है.

Advertisement
X
सिर्फ कुत्ते का नाखून लगने से हुआ रेबीज (Representational Image)
सिर्फ कुत्ते का नाखून लगने से हुआ रेबीज (Representational Image)

गुजरात के अहमदाबाद में एक पुलिस इंस्पेक्टर वनराज मांजरिया की उनके पालतू कुत्ते के नाखून से लगे घाव के कारण मौत हो गई है. कुत्ते का नाखून लगने से उन्हें रेबीज हो गया था. यह घटना लापरवाही के जानलेवा परिणामों को दिखाती है. आम तौर पर कुत्ते के काटने के बाद रेबीज का इलाज किया जाता है, लेकिन इस मामले में केवल नाखून लगने से उनकी जान चली गई. इलाज के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका.

पुलिस इंस्पेक्टर वनराज मांजरिया का निधन इलाज के दौरान हुआ. उन्हें कुछ वक्त पहले अपने पालतू कुत्ते का नाखून लगा था, जिसके बाद उन्हें रेबीज हो गया. उन्हें तुरंत इलाज के लिए भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका. 

अक्सर लोग पालतू जानवरों के साथ खेलते समय छोटी-मोटी चोटों को नजरअंदाज कर देते हैं, जिसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं.

सम्बंधित ख़बरें

Pet dog
इटावा: पालतू कुत्ते ने गर्दन पकड़कर नोंचा, 11 साल के मासूम बच्चे की दर्दनाक मौत 
मॉर्निंग वॉक कर रही महिला पर पालतू कुत्ते ने किया हमला 
Dog
कार में दम घुटने से पालतू कुत्ते की मौत 
मुजफ्फरनगर में 14 हथियार तस्कर गिरफ्तार. (Photo: AI-generated)
नूंह में चार साइबर ठग गिरफ्तार, फर्जी पहचान और पालतू कुत्तों की बुकिंग के नाम पर करते थे ठगी 
Air India plane crash in Ahmedabad
'शुरुआती रिपोर्ट में पायलटों को दोष देना गैर-जिम्मेदाराना...', एअर इंडिया हादसे पर SC की टिप्पणी 

पुलिस विभाग में शोक

वनराज मांजरिया का निधन उनके परिवार और पूरे अहमदाबाद पुलिस बल के लिए एक दुखद घटना है. अहमदाबाद शहर पुलिस ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है. यह घटना रेबीज जैसी गंभीर बीमारी के प्रति जागरूकता फैलाने और सावधानी बरतने की जरूरत पर बल देती है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement