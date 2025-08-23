अहमदाबाद: पहले बीच सड़क पीटा, फिर धारदार हथियार से हमला... किडनैप कर बीच सड़क उतारा मौत के घाट- VIDEO

अहमदाबाद के कागडापीठ से नितिन पटनी नाम के युवक का अपहरण करके मेघाणीनगर में ले जाकर हत्या करने का चौंकाने वाला मामला सामने आया है. आरोपियों द्वारा नितिन पटनी पर बीच सड़क धारदार हथियार से किए गए हमले का वीडियो भी वायरल हुआ है. फिलहाल मामले में पुलिस ने 7 आरोपियों के ख़िलाफ़ एफ़आईआर दर्ज करके 3 को गिरफ़्तार किया है, जबकि 4 फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 5 टीम बनाई गई है.

बीच सड़क पीटने के बाद नितिन पर धारदार हथियार से किया गया हमला

नितिन पटनी की हत्या का वीडियो वायरल हो रहा है. जिसमें साफ़ देखा जा सकता है कि 7 से 8 लोग उसे बीच सड़क पीट रहे हैं. सभी के हाथों में धारदार हथियार है. पिटाई के दौरान जब नितिन सड़क पर गिर जाता है, तब कुछ लोग उस पर धारदार हथियार से हमला कर देते हैं. सबसे बड़ी बात सड़क से गुजर लोगों ने उसे बचाने की हिम्मत तक नहीं जुटाई.

अहमदाबाद शहर के डिवीजन के एसीपी युवराजसिंह गोहिल ने कहा कि कागडापीठ थाना क्षेत्र से शुक्रवार सफल-3 में नौकरी करने वाले नितिन पटनी का अपहरण हुआ था. जिसके बाद पुलिस को अपहरण की जानकारी दी गई थी. जांच करने पर पता चला था कि नितिन पटनी का अपहरण करके उसे मेघाणीनगर में ले जाया गया था. अपहरणकर्ताओं ने नितिन पटनी को सड़क पर ही बुरी तरह पीटा और धारदार हथियार से उसपर कई वार किए थे.

इलाज के दौरान नितिन की हुई मौत

बाद में नितिन की इलाज के दौरान मौत हो गई. पुलिस इस मामले की जांचकर रही है. अब तक नितिन की हत्या में शामिल विजय, शैलेश गौतम, पूनम पटनी को गिरफ्तार किया गया है. गिरफ्तार लोगों में दो अपहरण में शामिल थे. फिलहाल फरार चार लोगों की तलाश जारी है. फरार आरोपियों के नाम सतीश, विशाल, महेश और राज है.

एसीपी युवराजसिंह गोहिल ने कहा कि 19 अगस्त को मेघाणीनगर में नितिन और आरोपियों के बीच विवाद हुआ था. जिसकी शिकायत नितिन ने दर्ज करवाई थी. इसी बात को लेकर नितिन का अपहरण हुआ था, जिसके बाद उसे पीटा गया और धारदार हथियार से किए गए हमले में गंभीर रूप से चोटिल होने के बाद उसकी मौत हुई.

