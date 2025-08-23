scorecardresearch
 

अहमदाबाद: पहले बीच सड़क पीटा, फिर धारदार हथियार से हमला... किडनैप कर बीच सड़क उतारा मौत के घाट- VIDEO

अहमदाबाद के कागडापीठ से एक युवक का अपहरण करके हत्या कर दी गई. फिलहाल हत्याकांड में शामिल तीन आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. जबकि 4 अन्य की तलाश जारी है.

पुलिस गिरफ्त में युवक की हत्या शामिल तीन आरोपी. (Photo: Atul Tiwari/ITG)
पुलिस गिरफ्त में युवक की हत्या शामिल तीन आरोपी. (Photo: Atul Tiwari/ITG)

अहमदाबाद के कागडापीठ से नितिन पटनी नाम के युवक का अपहरण करके मेघाणीनगर में ले जाकर हत्या करने का चौंकाने वाला मामला सामने आया है. आरोपियों द्वारा नितिन पटनी पर बीच सड़क धारदार हथियार से किए गए हमले का वीडियो भी वायरल हुआ है. फिलहाल मामले में पुलिस ने 7 आरोपियों के ख़िलाफ़ एफ़आईआर दर्ज करके 3 को गिरफ़्तार किया है, जबकि 4 फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 5 टीम बनाई गई है.

बीच सड़क पीटने के बाद नितिन पर धारदार हथियार से किया गया हमला

नितिन पटनी की हत्या का वीडियो वायरल हो रहा है. जिसमें साफ़ देखा जा सकता है कि 7 से 8 लोग उसे बीच सड़क पीट रहे हैं. सभी के हाथों में धारदार हथियार है. पिटाई के दौरान जब नितिन सड़क पर गिर जाता है, तब कुछ लोग उस पर धारदार हथियार से हमला कर देते हैं. सबसे बड़ी बात सड़क से गुजर लोगों ने उसे बचाने की हिम्मत तक नहीं जुटाई.

 यह भी पढ़ें: अहमदाबाद से लेकर उधमपुर तक स्कूलों में बच्चों का खूनी खेल! छात्र के मर्डर से जुविनाइल एक्ट पर उठे सवाल

अहमदाबाद शहर के डिवीजन के एसीपी युवराजसिंह गोहिल ने कहा कि कागडापीठ थाना क्षेत्र से शुक्रवार सफल-3 में नौकरी करने वाले नितिन पटनी का अपहरण हुआ था. जिसके बाद पुलिस को अपहरण की जानकारी दी गई थी. जांच करने पर पता चला था कि नितिन पटनी का अपहरण करके उसे मेघाणीनगर में ले जाया गया था.  अपहरणकर्ताओं ने नितिन पटनी को सड़क पर ही बुरी तरह पीटा और धारदार हथियार से उसपर कई वार किए थे. 

इलाज के दौरान नितिन की हुई मौत

बाद में नितिन की इलाज के दौरान मौत हो गई. पुलिस इस मामले की जांचकर रही है. अब तक नितिन की हत्या में शामिल विजय, शैलेश गौतम, पूनम पटनी को गिरफ्तार किया गया है. गिरफ्तार लोगों में दो अपहरण में शामिल थे. फिलहाल फरार चार लोगों की तलाश जारी है. फरार आरोपियों के नाम सतीश, विशाल, महेश और राज है. 

एसीपी युवराजसिंह गोहिल ने कहा कि 19 अगस्त को मेघाणीनगर में नितिन और आरोपियों के बीच विवाद हुआ था. जिसकी शिकायत नितिन ने दर्ज करवाई थी. इसी बात को लेकर नितिन का अपहरण हुआ था, जिसके बाद उसे पीटा गया और धारदार हथियार से किए गए हमले में गंभीर रूप से चोटिल होने के बाद उसकी मौत हुई. 

