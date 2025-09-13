किसी और से रिलेशन को लेकर पत्नी पर शक करता था पति, उठाया ये खौफनाक कदम

गुजरात के अहमदाबाद से रिश्तों को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है. असलाली इलाके में एक पति ने अपनी ही पत्नी की हत्या कर दी. आरोप है कि पति को पत्नी के चरित्र पर शक था और इसी शक के चलते उसने पहले उसके साथ मारपीट की और फिर फांसी पर लटका दिया.

शक करता था पति

पुलिस के मुताबिक, भात गांव निवासी विक्रम ने पुलिस को सूचना दी थी कि उसकी पत्नी ने आत्महत्या कर ली है. मौके पर पहुंची पुलिस को हालांकि हालात कुछ और ही दिखाई दिए. मृतका का शव नग्न अवस्था में था और उसके शरीर पर चोटों के कई निशान पाए गए, जो सामान्य आत्महत्या के मामलों में नहीं देखे जाते. इस पर पुलिस ने संदेह जताते हुए पति से गहन पूछताछ की.

पूछताछ में आखिरकार आरोपी विक्रम ने अपना जुर्म कबूल कर लिया. उसने स्वीकार किया कि वह अक्सर पत्नी पर शक करता था और उसकी पिटाई करता था. घटना के दिन भी विवाद के बाद उसने पत्नी को फांसी पर लटका दिया और बाद में इसे आत्महत्या बताकर पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की.

पति हुआ गिरफ्तार

पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है और उसके खिलाफ हत्या सहित अन्य धाराओं में कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है. इस घटना ने एक बार फिर घरेलू हिंसा और शक की मानसिकता से होने वाले गंभीर परिणामों को उजागर कर दिया है.

