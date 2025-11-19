scorecardresearch
 

बीयर कैन सड़क पर फेंकने लगी बूटलेगर... भीड़ का फायदा उठा पुलिस को दिया चकमा, रिक्शावाला दबोचा

Ahmedabad News: बीयर कैन बिखरी देखकर कई लोगों की भीड़ तक सड़क पर जमा हो गई. इसी का फायदा उठाकर महिला बूटलेगर पुलिस की नजरों से बचकर फरार होने में कामयाब हो गई.

सड़क पर बीयर कैन फेंक भागी महिला.(Photo:ITG)
Gujarat News: अहमदाबाद में एक महिला बूटलेगर ने पुलिस से बचने के लिए रिक्शा से सड़क पर बीयर कैन फेंकने का नाटकीय तरीका अपनाया और पुलिस को चकमा देकर फरार होने में सफल रही. इस दौरान रिक्शा ड्राइवर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है.

दरअसल, नरोड़ा पुलिस की पेट्रोलिंग टीम को जानकारी मिली थी कि एक महिला बूटलेगर बीयर की खेप लेकर छारानगर के लिए निकली है. सूचना के आधार पर पुलिस ने नाना चिलोड़ा से रिक्शा  सवार संदिग्ध महिला का पीछा करना शुरू कर दिया.

महिला बूटलेगर को जब आशंका हुई कि पुलिस उसे पकड़ लेगी, तो उसने डर के मारे अपने पास बैग में रखी बीयर कैन एक के बाद एक सड़क पर फेंकना शुरू कर दिया. सड़क पर बीयर की कैन बिखरने के कारण आसपास के लोगों की भीड़ जमा होने लगी. इसी अराजकता का महिला तस्कर ने फायदा उठाया और पुलिस की नजरों से ओझल हो गई.

पुलिस ने रिक्शा ड्राइवर नितेश को गिरफ्तार कर लिया है और बूटलेगर महिला की तलाश शुरू कर दी है.

हालांकि, पुलिस को सड़क क्लियर कराने और बीयर कैन सड़क से हटवाने की नौबत आ पड़ी. फिलहाल, नरोड़ा पुलिस सोनिया समेत दो महिला बूटलेगर की तलाश में जुटी हुई है.

