म्यांमार से आई महिला ने अंडरगारमेंट में छिपा रखा था सोना... दिल्ली एयरपोर्ट पर कस्टम ने किया जब्त

दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर म्यांमार से आई एक महिला ग्रीन चैनल से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी. इस दौरान जब कस्टम अधिकारियों की नजर गई तो उन्हें कुछ संदेह हुआ. जब जांच की गई तो पता चला कि महिला ने अंडरगारमेंट्स में सोने की ईंटें छिपा रखी हैं. इसके बाद छह सोने के बार बरामद किए गए, जिनका कुल वजन करीब 997.5 ग्राम था.

महिला ने अंडरगारमेंट में छिपा रखा था सोना. (Photo: Screengrab)
दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (आईजीआई) पर कस्टम विभाग के अधिकारियों ने गोल्ड स्मगलिंग की कोशिश को नाकाम कर दिया. अधिकारियों ने एक महिला यात्री के पास से करीब 997.5 ग्राम सोना बरामद किया है, जिसकी कीमत बाजार में लाखों में बताई जा रही है. यह कार्रवाई शुक्रवार को की गई, जब महिला यात्री यांगून (म्यांमार) से फ्लाइट नंबर 8M 620 के जरिए दिल्ली पहुंची थी.

एजेंसी के मुताबिक, महिला हवाई अड्डे के ग्रीन चैनल से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी. यह चैनल उन यात्रियों के लिए होता है, जिनके पास कोई प्रतिबंधित या शुल्क योग्य (dutiable) सामान नहीं होता. लेकिन जब अधिकारियों की नजर महिला पर पड़ी तो उन्हें कुछ संदेह हुआ. इसके बाद उसकी तलाशी ली गई.

जांच के दौरान कस्टम अधिकारियों ने महिला की तलाशी (personal search) ली तो सामने आया कि उसने अपने अंडरगारमेंट्स में छह सोने की ईंटें (gold bars) छिपाई हुई थीं. जब इन सोने की ईंटों को निकाला गया, तो उनका कुल वजन 997.5 ग्राम निकला. कस्टम विभाग ने तुरंत इन सोने की ईंटों को जब्त कर लिया और मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू की.

यह भी पढ़ें: '45 दिन दुबई की सोलो ट्रिप, मल्टीपल बिजनेस...', गोल्ड स्मगलिंग केस में रान्या राव को लेकर चौंकाने वाला खुलासा

अधिकारियों ने बताया कि बरामद किया गया सोना कस्टम्स एक्ट, 1962 के प्रावधानों के तहत जब्त किया गया है. इस एक्ट के तहत बिना घोषित किए सोने या अन्य मूल्यवान वस्तुओं को देश में लाना या बाहर ले जाना एक गंभीर अपराध माना जाता है. अब इस मामले में आगे की जांच की जा रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि यह महिला किसी तस्करी गिरोह से जुड़ी है या नहीं.

दिल्ली कस्टम्स विभाग ने इस संबंध में आधिकारिक बयान जारी किया है. अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए नियमित रूप से जांच अभियान चलाया जा रहा है. कस्टम्स अधिकारियों ने यह भी स्पष्ट किया कि जो भी यात्री विदेशी यात्राओं से लौटते हैं, उन्हें अपने साथ लाए गए कीमती सामान या सोने के बारे में घोषणा (declaration) करनी चाहिए. नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

