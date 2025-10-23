scorecardresearch
 

दिल्ली: छठ पर खुद दुकानें लगाएगा VHP, कहा- थूक जिहाद के मामले देखते हुए फैसला

छठ पूजा को लेकर विश्व हिन्दू परिषद (VHP) ने दिल्ली में बड़ा कदम उठाया है. संगठन जिहादी-मुक्त दिल्ली के संकल्प के साथ खुद स्टॉल लगाकर भक्तों को शुद्ध और प्रमाणित पूजा सामग्री देगा. इसके साथ ही, इच्छुक हिन्दू दुकानदारों को सत्यापन के बाद सनातन प्रतिष्ठा स्टीकर जारी किया जाएगा ताकि भक्त सुरक्षित स्रोत से खरीद सकें.

कब से शुरू है छठ पर्व (Photo: Pexel)
छठ पूजा के अवसर पर विश्व हिन्दू परिषद (VHP) इंद्रप्रस्थ प्रांत ने एक नई पहल शुरू की है. संगठन ने घोषणा की है कि दिल्ली के सभी 30 जिलों में विहिप के स्टॉल लगाकर श्रद्धालुओं को प्रमाणित, शुद्ध और परंपरागत पूजा सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी.

विहिप के प्रांत मंत्री सुरेंद्र गुप्ता ने बताया कि यह अभियान जिहादी-मुक्त दिल्ली के संकल्प के साथ शुरू किया गया है. इस अभियान का उद्देश्य भक्तों को शुद्ध सामग्री उपलब्ध कराना और हिन्दू त्योहारों की गरिमा व धार्मिक स्वाभिमान को बनाए रखना है.

भक्तों को शुद्ध सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी

इसके तहत विहिप की ओर से सनातन प्रतिष्ठा नाम का स्टीकर अभियान भी चलाया जा रहा है. इच्छुक हिन्दू दुकानदारों, ठेलेवालों और रेहड़ी-पटरी वालों को सत्यापन के बाद यह स्टीकर दिया जाएगा. सत्यापन प्रक्रिया में दुकान का पंजीकरण, दस्तावेजों की जांच और स्थानीय प्रतिनिधि द्वारा निरीक्षण किया जाएगा. स्टीकर मिलने के बाद दुकान प्रमाणित मानी जाएगी.

मंत्री सुरेंद्र गुप्ता ने कहा कि यह पहल पूरी तरह शांतिपूर्ण और पारदर्शी ढंग से चलाई जा रही है. इसका उद्देश्य किसी के खिलाफ नहीं बल्कि सनातन संस्कृति की रक्षा करना है. उन्होंने दिल्लीवासियों से अपील की कि वे केवल उन्हीं दुकानों से पूजा सामग्री खरीदें जिन पर सनातन प्रतिष्ठा स्टीकर लगा हो.

सनातन प्रतिष्ठा नाम का स्टीकर अभियान

इसके अलावा उन्होंने कहा कि छठ जैसे पवित्र पर्व पर शुद्ध और पारंपरिक सामग्री का उपयोग हमारी संस्कृति और आत्मा का सम्मान है. विहिप यह सुनिश्चित करेगा कि भक्तों तक शुद्ध सामग्री पहुंचे और त्योहार की पवित्रता बनी रहे.
 

