scorecardresearch
 

Feedback

'नोटिस नहीं दिया, अधिकारी आए और सामान बाहर फेंक दिया...', बंगले से बाहर हुए कांग्रेस नेता का आरोप

कांग्रेस नेता उदित राज ने आरोप लगाया है कि उनके पंडारा पार्क बंगले को बिना नोटिस के जबरन खाली कराया गया. उन्होंने कहा कि संबंधित अधिकारियों ने उनके सामान को सड़क पर फेंक दिया जबकि मामला अभी अदालत में विचाराधीन है और अगली सुनवाई 28 अक्टूबर को होगी.

Advertisement
X
उदित राज ने इसे दलित और गरीबों की आवाज़ दबाने की साजिश बताया है. (Photo: Screengrab/ANI)
उदित राज ने इसे दलित और गरीबों की आवाज़ दबाने की साजिश बताया है. (Photo: Screengrab/ANI)

कांग्रेस नेता उदित राज ने आरोप लगाया है कि उनके पंडारा पार्क बंगले को जबरन खाली कराया गया. उन्होंने कहा कि मुझे कोई नोटिस नहीं दिया गया था, सिर्फ मौखिक रूप से बताया गया. मामला अभी कोर्ट में है और अगली सुनवाई 28 अक्टूबर को होगी. उदित राज का आरोप है कि अधिकारियों ने उनके सामान को सड़क पर फेंक दिया. 

उन्होंने कहा, 'परसों एक अधिकारी ने मुझे यह मौखिक रूप से बताया. संबंधित अधिकारियों ने कोई नोटिस नहीं दिया और कल अचानक 15-20 लोग पुलिस के साथ आए और हमारे सामान को बाहर फेंकना शुरू कर दिया. अदालत में अगली सुनवाई 28 अक्टूबर को है. अब हमारा सामान बाहर फेंक दिया गया है. अब देखेंगे कि आज हम कहां रहेंगे.'

क्या है पूरा मामला?

सम्बंधित ख़बरें

BJP pressures to take nine seats from LJP in Bihar assembly elections
'BJP ने चिराग पर दवाब बनाकर 9 सीटें ले लीं', उदित राज का दावा 
Oppositions question: Why is our Prime Minister so cowardly?
'ट्रंप की धमकी पर PM मोदी क्यों चुप?', कांग्रेस नेता उदित राज ने पूछा सवाल 
POK, I Love Mohammad and Internet Shutdown: Major Questions Facing the Nation
जैसे 'जय श्री राम' वैसे ही 'आई लव मोहम्मद' है, बोले कांग्रेस नेता उद‍ित राज  
congress leader udit raj
'भारत में नेपाल जैसे हालात', बोले कांग्रेस नेता उदित राज, बीजेपी ने किया पलटवार 
Revelation of a terrorist conspiracy in Delhi! ISIS module arrested, chemical bomb expert.
नेपाल हिंसा पर भारत में बयानबाजी, सरकार पर मंथन; देखें बड़ी खबरें 

दरअसल कांग्रेस नेता ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि अधिकारियों ने दिल्ली के पंडारा पार्क स्थित उनके बंगले से उनके परिवार को जबरन बेदखल कर दिया, जबकि मामला अभी अदालत में विचाराधीन है. सरकार की ओर से इस बेदखली पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है. यह बंगला पूर्व सांसद की पत्नी सीमा राज को आवंटित था, जो एक सेवानिवृत्त आईआरएस अधिकारी हैं. उन्होंने कहा कि उन्होंने इस बंगले की लाइसेंस फीस 31 मई तक जमा कर दी थी.

Advertisement

सामान के साथ घर के बाहर बैठे उदित राज

न्यूज एजेंसी पीटीआई से बात करते हुए उदित राज ने कहा, 'आप खुद देख सकते हैं, हमारे घर का सामान बाहर फेंका जा रहा है. मामला अभी अदालत में विचाराधीन है और अगली सुनवाई 28 अक्टूबर को है. तीन-चार दिन और इंतजार करने में क्या नुकसान था?'

udit raj

उन्होंने कहा कि वह अदालत के फैसले का सम्मान करेंगे, लेकिन इस तरह की परेशानी दरअसल दलित और गरीबों की आवाज उठाने की सजा है. उदित राज ने आरोप लगाया कि यह कार्रवाई चुनिंदा और पूर्वाग्रह से भरी है. एक निचली जाति के विपक्षी नेता को निशाना बनाया जा रहा है, जबकि 'कई ऊंची जाति के लोग अब भी सरकारी बंगले कब्जा कर बैठे हैं.'

'पार्टी नेतृत्व के सामने उठाएंगे मामला'

उन्होंने कहा, 'मैंने (केंद्रीय मंत्री) मनोहर लाल खट्टर से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उनसे बात नहीं हो पाई. कोई वरिष्ठ अधिकारी फोन पर उपलब्ध नहीं है. कोई मुझे कुछ नहीं बता रहा.' उदित राज ने इस कार्रवाई को 'अत्याचार' करार देते हुए कहा कि वह इस मामले को अपनी पार्टी नेतृत्व के सामने उठाएंगे.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Gopalganj Election
    Advertisement