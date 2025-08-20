scorecardresearch
 

दिल्ली में ट्रिपल मर्डर से सनसनी, बेटे ने ही ले ली मां-बाप और भाई की जान!

दिल्ली के दक्षिणी इलाके, मैदान गढ़ी में एक सनसनीखेज घटना सामने आई है, जहां एक घर से तीन शव बरामद हुए. मृतकों में एक महिला और दो पुरुष शामिल हैं. बेटे पर ही परिवार के सदस्यों की हत्या करने का आरोप लग रहा है.

दिल्ली में बेटे ने परिवार के तीन सदस्यों की हत्या की (File: ITG/Arvind Ojha)
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से सनसनीखेज मामला सामने आया है. दक्षिण दिल्ली में स्थित साटबाड़ी खारक गांव के मैदान गढ़ी इलाके में एक घर से तीन शव बरामद किए गए हैं. इसमें एक महिला और दो पुरुषों के शव हैं. बेटे पर ही हत्या का आरोप लगाया जा रहा है. बुधवार दोपहर को, पुलिस को PCR कॉल पर सूचना मिली थी कि एक घर में एक लड़के ने अपना हाथ काट लिया है और घर में बहुत खून है. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और जांच शुरू कर दी. 

मौके पर स्थिति

पुलिस जब घटनास्थल पर पहुंची तो घर के ग्राउंड फ्लोर पर दो शव ख़ून में शन मिले और पहली मंजिल पर एक महिला का शव मिला. 

मृतक की पहचान 45-50 साल के प्रेम सिंह, 40-45 साल के रजनी और 24 साल के ऋतिक के तौर पर हुई है.

जांच और कार्रवाई

FSL और क्राइम टीम को मौके पर बुलाया गया है. सीन को सुरक्षित किया गया और सबूत इकट्ठा किए गए. शवों की तस्वीरें ली गईं और आगे की औपचारिकताएं जारी हैं.

बेटे पर हत्या का आरोप

मृतक दंपति का बेटा सिद्धार्थ, जिसकी उम्र 22-23 साल बताई जा रही है वह घर से लापता है. स्थानीय जांच में पता चला कि सिद्धार्थ मानसिक इलाज ले रहा था. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार उसने किसी को बताया था कि उसने अपने परिवार की हत्या की है और अब वह घर नहीं रहेगा.

यह भी पढ़ें: झांसी: ब्लाइंड मर्डर का खुलासा, प्रेमी ने भतीजे संग प्रेमिका की हत्या कर शव के किए थे 7 टुकड़े, दोनों गिरफ्तार

दिल्ली में बढ़ते हत्या के मामले

2024 के मुकाबले दिल्ली में 2025 में हत्या के मामले में मामूली इजाफा देखा गया है. 2025 के पहले छह महीनों में 250 ऐसे मामले सामने आए हैं, जबकि 2024 में 241 मामले सामने आए थे. हालांकि, हत्या के अलावा अन्य आपराधिक मामले पिछले साल के तुलने में कम दर्ज किए गए हैं.

