कमरे में नहीं आने पर फेल करने की धमकी, लंदन ले जाने का लालच... चैतन्यानंद केस में पुलिस ने क्या-क्या बताया

श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट में छात्राओं से यौन उत्पीड़न मामले में फरार आरोपी चैतन्यानंद के बारे में लगातार नए-नए खुलासे हो रहे हैं. पुलिस ने बताया कि वह लड़कियों को नंबर कम करने की धमकी देता था. देर रात छात्राओं को अपने कमरे में बुलाता था. विरोध करने पर फेल करने की धमकी देता था. पुलिस ने 3 वार्डन के बयान अभी तक दर्ज किए हैं.

लड़कियों को विदेश ले जाने का भी देता था लालच

तीनों वार्डन पर आरोप है कि वो चैतन्यानंद द्वारा किए गए मेसेज को डिलीट करवाती थीं. FIR के वक़्त चैतन्यानंद लंदन में था. कुछ CCTV फूटेज डिलीट करने के भी आरोप हैं. दिल्ली हाइकोर्ट में भी चैतन्यानंद ने अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की थी, जिसे बाद में खुद वापस ले लिया गया.

यह भी पढ़ें: 'बाबा की ख्वाहिश पूरी करो...', छात्राओं पर कॉलेज प्रशासन भी बनाता था दबाव, चैतन्यानंद केस में एक और खुलासा

आरोपी बाबा चैतन्यानंद लड़कियों को वॉट्स एप पर मैसेज करके बुलाता था. अगर लड़कियां नहीं आती थीं तो एग्जाम में उनके नंबर काटने की धमकी देता था. साथ ही उन्हें फेल करने की भी धमकी देता था. वह लड़कियों को विदेश ले जाने का भी लालच देता था.

Advertisement

बाबा के साथ स्टाफ की 3 वार्डन भी आरोपी हैं. ये महिलाएं लड़कियों को धमकाती थीं और उनकी वॉट्स एक चैट डिलीट करवाती थीं. बाबा की वॉल्वो की गाड़ी किसी और के नाम से रजिस्टर्ड है. बाबा पर मठ के साथ भी धोखाधड़ी करने की बात समाने आई है, जिसकी जांच करवाई जा रही है.

सभी विक्टिम EWS कैटेगरी की हैं

यौन उत्पीड़न की शिकार सभी विक्टिम ईडब्लूएस कैटेगरी की हैं. दिल्ली पुलिस बाबा की गिरफ्तारी के लिए राजस्थान, दिल्ली , हरियाणा , यूपी, उत्तराखंड सहित कई राज्यों में छापेमारी कर रही है. उसकी लास्ट लोकेशन आगरा था. पीड़ित लडकियां EWS कोटे से हैं, जो अलग-अलग राज्यों की हैं. सभी छात्राएं मठ की जमीन पर बने इंस्टीट्यूट के हॉस्टल में ही रहती हैं.



---- समाप्त ----