'बाबा की ख्वाहिश पूरी करो...', छात्राओं पर कॉलेज प्रशासन भी बनाता था दबाव, चैतन्यानंद केस में एक और खुलासा

दिल्ली के श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट में छात्राओं से यौन उत्पीड़न मामले में पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है. ईडब्ल्यूएस छात्राओं की शिकायत पर स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती पार्थ के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. छात्राओं ने आरोप लगाया है कि कॉलेज प्रशासन की तरफ से उन पर आरोपी की मांग को पूरा करने का दबाव बनाया गया. जिससे वे मानसिक रूप से परेशान हुईं. फिलहाल दिल्ली पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है.

दिल्ली पुलिस के मुताबिक आरोपी बाबा उड़ीसा का रहने वाला है. करीब 12 साल से यहां के एक आश्रम में रह रहा था. बाबा पर छेड़खानी के 2 मामले उड़ीसा में भी दर्ज हुए थे. पहला 2009 और दूसरा 2016 में दर्ज किया गया था. बाबा दक्षिणामन्या श्री शारदा पीठम्, शृंगेरी आश्रम का केयरटेकर और संचालक था. वो इसी आश्रम में रह भी रहा था.

यह भी पढ़ें: करोड़ों की विदेशी फंडिंग और इस्लामिक राष्ट्र का सपना, छांगुर बाबा के खिलाफ UP ATS की चार्जशीट में चौंकाने वाले खुलासे

17 लड़कियों के बयान दर्ज

मामले में 17 लड़कियों के बयान कोर्ट में दर्ज हुए हैं. पुलिस के मुताबिक बाबा लड़कियों को ब्लैकमेल कर रहा था और उन्हें धमकाता भी था. फिलहाल गिरफ्तारी से बचने के लिए बाबा लगातार लोकेशन बदल रहा है और न के बराबर मोबाइल इस्तेमाल कर रहा है.

Advertisement

उसकी आखिरी लोकेशन यूपी में आगरा के आसपास मिली थी. उसने UN नंबर प्लेट कहां से बनवाई इसकी जांच चल रही है. आश्रम के सीसीटीवी फुटेज और आश्रम का हार्डडिस्क जब्त कर लिया है.

यह भी पढ़ें: ट्रंप की निकल जाएगी हेकड़ी, बाबा रामदेव बोले- टैरिफ के जवाब में भारत करे ये 5 काम!

पुलिस ने कहा कि चैतन्यानंद सरस्वती पार्थ का पता लगाने के प्रयास जारी हैं और कई टीमें गठित की गई हैं. सूत्रों ने यह भी बताया कि टीमें उसे देश से भागने से रोकने के लिए हवाई अड्डों पर कड़ी निगरानी रख रही हैं. साथ ही टीमें दिल्ली और पड़ोसी राज्यों में भी उसके ज्ञात ठिकानों पर छापेमारी कर रही हैं. जांचकर्ताओं ने बताया कि छात्रों, संकाय सदस्यों और कर्मचारियों के बयानों की दोबारा जांच की जा रही है.

---- समाप्त ----