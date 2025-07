'अरविंद केजरीवाल मेरे सामने आएंगे तो उनसे पूछूंगी...', दिल्ली की समस्याओं पर क्यों बोलीं CM रेखा गुप्ता

इंडिया टुडे वुमन समिट 2025 में रीडिफाइनिंग वुमन पावर करने का एक शानदार मंच प्रस्तुत किया गया, जहां दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपनी प्रेरक उपस्थिति दर्ज कराई. उन्होंने 'She’s the Boss: Governing the Capital of the World’s Largest Democracy ' सत्र में अपनी राजनीतिक यात्रा के बारे में खुलकर बात की और बताया कि वह कैसे दिल्ली जैसे बड़े और जटिल राज्य की बागडोर संभाल रही हैं.

उन्होंने सत्र की शुरुआत में बातचीत करते हुए महिलाओं से कहा कि आप में अगर साहस और फैसला लेने की हिम्मत है तो आप कुछ भी कर सकती हैं. AAP के आरोप पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि देखिए आप आदमी पार्टी बेरोजगार हो गई है. वो तो कई बातें कहेंगे, दिल्ली में बारिश हो रही है, लोगों को कही पानी नहीं मिल रहा है. अगर हमने किसी के भी डर से पानी न भरने के लिए काम किया, तो चलो हमने काम तो किया. इसका ही क्रेडिट दे दो.

'मैंने चार बार किया मिंटो ब्रिज का दौरा'

उन्होंने कहा कि ये 27 सालों की खराब व्यवस्था है. वहीं पार्टियों हमको बताती हैं कि वहां-वहां पानी भर गया है. AAP ने अपने कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए हैं कि बारिश में कही भी पानी भरता है तो उसी वीडियो बनाने का. बारिश का पानी कुछ ही देर बाद खाली हो जाता है. हमने नालों की सफाई की है, हम हर परेशानी को खत्म करने में लगे हुए हैं. हमने हर जलभराव क्षेत्र पर एक अधिकारी तैनात किया है और उसी आधार पर काम किया जा रहा है. मैंने चार बार मिंटो ब्रिज का दौरा किया था. ये वो काम हैं जो सालों से पड़े हुए थे.

दिल्ली के लिए क्यों नहीं किया काम?

एक सवाल का जवाब देते हुए CM रेखा ने कहा कि जब अरविंद केजरीवाल मेरे सामने आएंगे तो मैं उसने पूछूंगी कि उन्होंने दिल्ली के लिए काम क्यों नहीं किया और दिल्ली के लोगों को धोखा क्यों दिया. अब आप हल्ला मचा रहे हैं. मैं चाहूंगी कि सभी लोग मेरे आवास का दौरा करेंगे. क्या केजरीवाल के आवास का किसी ने दौरा किया. मैं तो लोगों से कह रही हूं कि लोग आए और मेरे आवास को देखें. उन्होंने जनता के खून-पीसने की कमाई उठाई थी. मैं जनता के बीच रहकर जनता के लिए काम करती हूं. मेरे लिए बहुत आसान था कि केजरीवाल द्वारा बनाए शीशमहल में रहना, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया. मेरा ऑफिस भी जनसेवा सदन के नाम से है.

क्या होगा शीशमहल का?

मैं जनता से इस बारे में सलाह लूंगी की इस शीशमहल का क्या करना है. अभी मेरा भी इस शीशमहल में जाना नहीं हुआ. वहीं, लोगों ने कहा कि इस घर के म्यूजियम बना दीजिए. इस पर उन्होंने कहा कि इस पर टिकट लगा देंगे, जिससे जो लागत उसमें लगी है वो भी निकल आएगी.

खाली जगह पर लगाए जा रहे हैं बांस पेड़

गाजीपुर लैंडफिल साइट से जुड़े सवाल पर उन्होंने कहा कि मुझे पांच महीने हो गए हैं, मैं किसी काम का गुणगान नहीं करती. मैं हर महीने वहां जाती हैं. उनके वक्त 60 टन कूड़ा डिस्कॉम्पोज होता था, लेकिन हमने 30 लाख टन कूड़ा डिस्कॉम्पोज करने का काम शुरू कर दिया है और खाली जगह पर बांस के पेड़ लगाए जा रहे हैं. दिल्ली में हर रोज 1100 मीट्रिक टन कूड़ा निकलता है. सरकार ने पहली बार 3 नए एनर्जी प्लांट खोले हैं. और भी प्लांट खुलेंगे. मैं कोई दावा नहीं करती पर बोल रही हूं कि ये कूड़े के पहाड़ खत्म हो जाएं. ये पहाड़ आधे हो गए हैं. दिल्ली में ई-वेस्ट प्लांट बना रही है, ताकि ई-वेस्ट वहां पहुंचे.

प्रदूषण है बड़ी समस्या: रेखा गुप्ता

दिल्ली में प्रदूषण पर बोलते हुए उन्होंने कहा, सच में दिल्ली के लिए प्रदूषण बड़ी समस्या है. इसी की वजह से लोग दिल्ली छोड़ कर एनसीआर चले गए. हमने इसके लिए डस्ट (धूल) प्लान तैयार किया. पहली बार हमने वॉटर स्प्रिंगल लगाए हैं. दिल्ल सरकार हर पहलू पर अपना काम कर रही है. हम चाहते हैं कि दिल्ली की जनता को छुट मिले और 10-15 साल का फॉर्मूला लागू ना करें. आज दिल्ली की हवा साफ है, चाहे उसके वर्षा रानी करे या रेखा रानी करें. हर पहलू पर काम किया जाएगा और दिल्ली को बेहतर बनाया जाएगा.

'महिलाओं पर है ज्यादा जिम्मेदारी'

उन्होंने महिलाओं से जुड़े एक सवाल के जवाब में कहा, महिलाओं को सामने चुनौतियां भी हैं और जिम्मेदारी भी ज्यादा हैं. निर्णय क्षमता और साहस का कोई जेंडर नहीं होता है. हर कोई पीएम मोदी जितना अच्छा नहीं होता, हम सबको महिलाओं को मौका देना चाहिए. मैंने एक कानून से पता चला कि महिलाएं रात को काम नहीं कर सकती. मैंने इसको बदला है. हम सबको मिलकर काम करना होगा और महिलाएं काम कर सकें. महिलाएं काम ना करें, ये उसकी अपनी मर्जी है. सुरक्षा कि जिम्मेदारी हमारी और हम काम भी कर रहे हैं.

हाल ही में उन्होंने प्रसिद्ध संतों द्वारा महिलाओं के चरित्र पर की टिप्पणी से जुड़े सवालों पर कहा कि देखिए, व्यक्ति के विवेक पर निर्भर करता है कि वह क्या देखना चाहता है कि वह अच्छा देखना चाहता है या बुरा. आप अपनी नजरों में सही रहें, बाकी किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता.

'दिल्ली में सब ठीक है'

उन्होंने दिल्ली सरकार में मंत्री प्रवेश वर्मा से जुड़े सवाल का जवाब देते हुए कहा कि ये पीएम मोदी जी की टीम हैं, सांसद-विधायक सभी लोग मोदी जी की टीम के रूप में काम करते हैं. प्रवेश वर्मा तिरुपति बाला जी गए हुए हैं उन्होंने मुझे ये बात फोन पर बताया है. दिल्ली में सब ठीक है.

जिंदगी कैसे बदली

इस सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा- देखिए, जिंदगी के हर मोड पर कुछ न कुछ नया मिलता है. मैं जिस दिन शपथ लेने जा रही थी. तो मेरे पति ने पूछा की मुझे कौनसी शर्ट पहननी है. हम भारतीय महिला किसी भी रोल में हो तो वो घर से निकलते वक्त यही सोचती हैं, मेरे घर में सब ठीक है कि नहीं. हम हर चीज से जुड़ी रहती हैं.

