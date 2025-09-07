scorecardresearch
 

Feedback

760 ग्राम गोल्ड, 150 ग्राम हीरे-पन्ना और फिर चोरी... कीमती रत्नों से जड़े एक करोड़ के कलश की कहानी

लाल किला परिसर में जैन समुदाय के धार्मिक कार्यक्रम के दौरान करीब 1 करोड़ रुपये कीमत का का कलश चोरी हो गया. यह कलश 760 ग्राम सोना और 150 ग्राम कीमती रत्न हीरे, पन्ना और माणिक्य से जड़ा था. दिल्ली पुलिस का कहना है कि चोरी की घटना CCTV में कैद हो गई है, उसके आधार पर आरोपी की पहचान कर कार्रवाई की जा रही है.

Advertisement
X
कलश में जड़े थे बेहद कीमती रत्न. (File Photo: ITG)
कलश में जड़े थे बेहद कीमती रत्न. (File Photo: ITG)

राजधानी दिल्ली के रेड फोर्ट में स्थित 15 अगस्त पार्क में जैन समुदाय का धार्मिक कार्यक्रम चल रहा है. यहां से सोने के कलश चोरी का सनसनीखेज मामला सामने आया है. इस धार्मिक कार्यक्रम के बीच करीब एक करोड़ रुपये मूल्य का कलश गायब हो गया. जब सीसीटीवी चेक किए गए तो पता चला कि एक व्यक्ति धोती-कुर्ता पहनकर अनुष्ठान के बीच पहुंचा और कलश झोले में डालकर ले गया. इस कलश में 760 ग्राम सोना और 150 ग्राम कीमती रत्न, जिसमें हीरा, पन्ना और माणिक्य जड़े हुए थे.

यह कलश सिर्फ धन का प्रतीक नहीं था, बल्कि धार्मिक अनुष्ठानों का महत्वपूर्ण हिस्सा भी था. इसे जैन धर्म के एक प्रतिष्ठित समारोह के दौरान रोजाना पूजा के लिए लाया जाता था. आयोजन में इसे विशेष मंच पर रखा गया था, जहां केवल परंपरागत धोती-कुर्ता पहने अधिकृत लोग ही बैठ सकते थे. आयोजकों में से एक पुनीत जैन ने बताया कि कलश का मूल्य लगभग 1 करोड़ रुपये है. यह कई महीनों से धार्मिक अनुष्ठानों में उपयोग किया जा रहा था.

यहां देखें Video

सम्बंधित ख़बरें

धोती-कुर्ता पहनकर पहुंचा था चोर. (Photo: Screengrab)
धार्मिक अनुष्ठान और सैकड़ों श्रद्धालु... धोती-कुर्ता पहनकर कौन ले गया एक करोड़ का कलश? 
कलश, जो लाल किले परिसर में चल रहे जैन धार्मिक आयोजन से चोरी हुआ. (File Photo: ITG)
लाल किले से सोने-हीरे से जड़ित 1 करोड़ का कलश चोरी, जैन समाज के धार्मिक कार्यक्रम में चोरों ने लगाई सेंध 
Jhansi Encounter
मंदिर में चोरी करने वाले बदमाश का एनकाउंटर, पैर में लगी गोली 
पुलिस गिरफ्त में चोर. (लाल घेरे में एक आरोपी का टैटू)
महाभारत कालीन मंदिर में चोरी का Tattoo से खुलासा, विहिप कार्यकर्ता निकला आरोपी 
Flooding in Delhi NCR: Cars submerged at Marutis Scott Yard, causing losses in crores.
VIDEO: मारुती के स्कॉट यार्ड में भरा बारिश का पानी, डूबीं सैकड़ों गाड़ियां 

इस मामले को लेकर पुलिस का कहना है कि चोरी उसी समय हुई जब, कार्यक्रम में उपस्थित लोगों का ध्यान कलश से हट गया था. प्रारंभ में आयोजकों ने सोचा कि कलश कहीं misplaced हो गया है, लेकिन जब कहीं कोई पता नहीं चला तो ई-एफआईआर दर्ज कराई गई.

यह भी पढ़ें: लाल किला, धार्मिक अनुष्ठान और सैकड़ों श्रद्धालु... धोती-कुर्ता पहनकर कौन ले गया एक करोड़ का कलश? चोरी की पूरी कहानी

Advertisement

दिल्ली पुलिस का कहना है कि प्रारंभिक जांच में पता चला कि आरोपी ने कई दिन पहले से जगह की रेकी की और फिर धोती-कुर्ता पहनकर वहां के लोगों से घुलमिल गया. CCTV फुटेज में आरोपी की गतिविधियां कैद हो गई हैं.

यहां देखें Video

दावा किया जा रहा है कि उसकी पहचान कर ली गई है. पुनीत जैन ने बताया कि आरोपी पहले भी तीन बार मंदिर में पुजारी बनकर चोरी कर चुका है. पुरानी घटनाओं के सीसीटीवी भी हैं, जो पुलिस को दिए हैं. पुलिस इस मामले की गहनता से जांच कर रही है.

एडीसीपी साइबर क्राइम ने बताया कि आरोपी की पहचान कर जल्द गिरफ्तारी की जाएगी. इस घटना को लेकर दिल्ली पुलिस ने कहा कि आरोपी को जल्द ही पकड़ लिया जाएगा और सख्त कार्रवाई की जाएगी. इसके लिए पुलिस टीमें गठित कर दी गईं हैं.

---- समाप्त ----
(हिमांशु मिश्रा के इनपुट के साथ)
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement