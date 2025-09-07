760 ग्राम गोल्ड, 150 ग्राम हीरे-पन्ना और फिर चोरी... कीमती रत्नों से जड़े एक करोड़ के कलश की कहानी

राजधानी दिल्ली के रेड फोर्ट में स्थित 15 अगस्त पार्क में जैन समुदाय का धार्मिक कार्यक्रम चल रहा है. यहां से सोने के कलश चोरी का सनसनीखेज मामला सामने आया है. इस धार्मिक कार्यक्रम के बीच करीब एक करोड़ रुपये मूल्य का कलश गायब हो गया. जब सीसीटीवी चेक किए गए तो पता चला कि एक व्यक्ति धोती-कुर्ता पहनकर अनुष्ठान के बीच पहुंचा और कलश झोले में डालकर ले गया. इस कलश में 760 ग्राम सोना और 150 ग्राम कीमती रत्न, जिसमें हीरा, पन्ना और माणिक्य जड़े हुए थे.

यह कलश सिर्फ धन का प्रतीक नहीं था, बल्कि धार्मिक अनुष्ठानों का महत्वपूर्ण हिस्सा भी था. इसे जैन धर्म के एक प्रतिष्ठित समारोह के दौरान रोजाना पूजा के लिए लाया जाता था. आयोजन में इसे विशेष मंच पर रखा गया था, जहां केवल परंपरागत धोती-कुर्ता पहने अधिकृत लोग ही बैठ सकते थे. आयोजकों में से एक पुनीत जैन ने बताया कि कलश का मूल्य लगभग 1 करोड़ रुपये है. यह कई महीनों से धार्मिक अनुष्ठानों में उपयोग किया जा रहा था.

इस मामले को लेकर पुलिस का कहना है कि चोरी उसी समय हुई जब, कार्यक्रम में उपस्थित लोगों का ध्यान कलश से हट गया था. प्रारंभ में आयोजकों ने सोचा कि कलश कहीं misplaced हो गया है, लेकिन जब कहीं कोई पता नहीं चला तो ई-एफआईआर दर्ज कराई गई.

दिल्ली पुलिस का कहना है कि प्रारंभिक जांच में पता चला कि आरोपी ने कई दिन पहले से जगह की रेकी की और फिर धोती-कुर्ता पहनकर वहां के लोगों से घुलमिल गया. CCTV फुटेज में आरोपी की गतिविधियां कैद हो गई हैं.

दावा किया जा रहा है कि उसकी पहचान कर ली गई है. पुनीत जैन ने बताया कि आरोपी पहले भी तीन बार मंदिर में पुजारी बनकर चोरी कर चुका है. पुरानी घटनाओं के सीसीटीवी भी हैं, जो पुलिस को दिए हैं. पुलिस इस मामले की गहनता से जांच कर रही है.

एडीसीपी साइबर क्राइम ने बताया कि आरोपी की पहचान कर जल्द गिरफ्तारी की जाएगी. इस घटना को लेकर दिल्ली पुलिस ने कहा कि आरोपी को जल्द ही पकड़ लिया जाएगा और सख्त कार्रवाई की जाएगी. इसके लिए पुलिस टीमें गठित कर दी गईं हैं.

