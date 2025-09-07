scorecardresearch
 

लाल किला, धार्मिक अनुष्ठान और सैकड़ों श्रद्धालु... धोती-कुर्ता पहनकर कौन ले गया एक करोड़ का कलश? चोरी की पूरी कहानी

दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किला परिसर में चल रहे जैन समुदाय के धार्मिक कार्यक्रम से एक करोड़ के कलश की चोरी हुई है. पुलिस-प्रशासन इस पूरे मामले की तहकीकात में जुटा है. इस वारदात का CCTV भी सामने आया है. अब इस पूरे मामले को लेकर पुलिस का कहना है कि आरोपी कई दिन से वहां आता था. फिलहाल तफ्तीश चल रही है, जल्द आरोपी को पकड़ लिया जाएगा.

धोती-कुर्ता पहनकर पहुंचा था चोर. (Photo: Screengrab)
दिल्ली का लाल किला... इसी परिसर में इन दिनों एक धार्मिक अनुष्ठान चल रहा है. जैन समुदाय का विशाल कार्यक्रम, जहां सैकड़ों श्रद्धालु भक्ति में डूबे थे. लेकिन इसी पवित्र माहौल के बीच एक ऐसी चोरी की घटना हो गई, जिसने न केवल आयोजकों, बल्कि पूरे समाज को हैरान कर दिया. दरअसल, यहां धोती कुर्ता पहनकर आए एक चोर ने एक करोड़ का कलश चोरी कर लिया. इस मामले को लेकर पुलिस का कहना है कि आरोपी कई दिन से वहां आ रहा था.

दरअसल, 28 अगस्त से 9 सितंबर तक चलने वाले इस धार्मिक अनुष्ठान में रोजाना विशेष पूजा-अर्चना हो रही है. हर दिन की तरह मंगलवार सुबह भी श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंचे थे. कार्यक्रम के आयोजक और जानी-मानी हस्तियां मौजूद थीं. इसी बीच, करीब 760 ग्राम सोने से बना और 150 ग्राम हीरे, माणिक्य और पन्ना जड़ा कलश, जिसकी कीमत करीब 1 करोड़ रुपये बताई जाती है, विशेष मंच पर स्थापित किया गया.

यहां देखें Video

सुबह 9:20 से 10 बजे के बीच का समय. भजन-कीर्तन और पूजा-पाठ चल रहा था. इसी बीच किसी अचानक कलश गायब हो गया. पहले लगा कि शायद किसी ने सुरक्षित जगह रख दिया होगा. लेकिन खोजबीन से जब कुछ नहीं मिला तो माहौल गंभीर हो गया. कुछ ही देर में अहसास हो गया कि यह सोची-समझी चोरी है. सिविल लाइंस के रहने वाले व्यापारी और आयोजक सुधीर जैन ने तुरंत ई-एफआईआर दर्ज कराई. पुलिस को बुलाया गया और जांच-पड़ताल शुरू हुई.

शक की सुई कहां अटकी?

शुरुआती जांच में सामने आया कि आरोपी ने कई दिनों तक इस आयोजन की रेकी (recce) की थी. वह रोजाना धोती-कुर्ता पहनकर श्रद्धालुओं की भीड़ में घुल-मिल जाता और मंच पर बैठने वालों से भी मेलजोल करता रहा. आयोजक पुनीत जैन का दावा है कि यह शख्स पहले भी तीन बार पुजारी बनकर मंदिर में चोरी कर चुका है. उन्होंने पुराने सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस को सौंप दिए हैं.

यह भी पढ़ें: दिल्ली: लाल किले के परिसर से सोने-हीरे से जड़ित 1 करोड़ का कलश चोरी, जैन समाज के धार्मिक कार्यक्रम में चोरों ने लगाई सेंध

दिल्ली पुलिस के मुताबिक, संदिग्ध की तस्वीरें CCTV फुटेज में कैद हुई हैं. फुटेज में साफ दिख रहा है कि आरोपी बड़ी सहजता से मंच के पास घूम रहा है और मौका पाकर कलश उठाकर वहां से निकल जाता है.

red fort gold kalash theft dhoti kurta disguise cctv police probe
सोने का कलश, जो धार्मिक आयोजन से चोरी कर लिया गया. (File Photo: ITG)

उत्तरी दिल्ली के डीसीपी राजा बन्थिया ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए एक विशेष टीम बनाई गई है. उन्होंने कहा कि प्रारंभिक जांच में यह साफ हुआ है कि आरोपी कई दिनों से वहां आता था. फिलहाल पूछताछ और तफ्तीश जारी है. जब संदिग्ध पकड़ा जाएगा, तभी यह साफ होगा कि वह पूर्व की मंदिर चोरी में भी शामिल था या नहीं.

इस घटना को लेकर पुनीत जैन ने कहा कि हमारे लिए यह कलश केवल सोने-हीरे का नहीं था, यह हमारी धार्मिक आस्था का प्रतीक था. हमने पूरी सुरक्षा व्यवस्था रखी थी, फिर भी आरोपी चकमा देकर निकल गया. यह बेहद चिंताजनक है. श्रद्धालुओं का कहना है कि भीड़ और सुरक्षा के बीच ऐसी घटना गंभीर मामला है.

यह भी पढ़ें: रेवाड़ी: प्राचीन हनुमान मंदिर में चोरी, भगवान की मूर्ति के पास बैठकर पैसे गिनते दिखे चोर, वारदात CCTV में कैद

जैसे ही कलश चोरी की खबर फैली, आयोजकों ने सीसीटीवी फुटेज मीडिया और पुलिस को उपलब्ध कराया. ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो में संदिग्ध व्यक्ति साफ नजर आ रहा है, जिसने पारंपरिक वेशभूषा में खुद को पुजारी जैसा बना रखा था. लोग वीडियो देखकर हैरान हैं कि किस तरह इतनी सावधानी से भरे माहौल में यह चोरी हो गई.

लाल किले से करोड़ों के कलश की चोरी होना सुरक्षा पर भी सवाल खड़े करता है. इस घटना को लेकर पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपी पकड़ लिया जाएगा. पुरानी चोरी की घटनाओं के मामलों से भी उसके तार जुड़ सकते हैं. जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी न केवल कलश बल्कि श्रद्धालुओं के कुछ बैग और कीमती सामान भी ले गया.

