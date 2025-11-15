scorecardresearch
 

Feedback

लाल किला ब्लास्ट: 40 फीट नीचे तक हिली धरती, नए CCTV फुटेज में दिखी भयावह धमाके की कंपन

मेट्रो स्टेशन के CCTV फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि धमाका होते ही पूरे स्टेशन में तेज कंपन हुआ. फूड शॉप पर रखा सामान हिल गया और लोगों के चेहरे पर डर साफ दिखा, जिसके बाद लोग भागने लगे.

Advertisement
X
दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ा नया सीसीटीवी सामने आया है जो मेट्रो स्टेशन के अंदर का है (Photo: Screengrab)
दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ा नया सीसीटीवी सामने आया है जो मेट्रो स्टेशन के अंदर का है (Photo: Screengrab)

दिल्ली के लाल किला के पास हुए भीषण कार ब्लास्ट का एक नया सीसीटीवी सामने आया है जिससे इस ब्लास्ट की भयावहता का अंदाजा लग रहा है. ब्लास्ट भले ही सड़क पर हुआ था लेकिन उसकी कंपन 40 फीट नीचे तक महसूस की गई. अंडरग्राउंड लालकिला मेट्रो स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज इसकी तस्दीक करते हैं.

फुटेज में साफ दिखता है कि धमाके के ठीक बाद पूरे अंडरग्राउंड स्टेशन की फ्लोरिंग, दुकानों के शटर, फूड-कॉर्नर की शेल्फ़ तक जोर से हिल गईं. लोग घबराकर इधर-उधर भागते दिखे.

जांचकर्ताओं का कहना है कि धमाका ठीक उस स्थान के ऊपर हुआ जिसके नीचे से दिल्ली मेट्रो की लाइन गुजरती है. अगर सड़क क्षतिग्रस्त होती, तो इसका सीधा असर नीचे चल रही मेट्रो संरचना पर पड़ सकता था.

13 लोगों की मौत

सम्बंधित ख़बरें

Mehbooba Mufti reaction on Umar Nabi home demolition
दिल्ली विस्फोट के आरोपी का घर गिराए जाने पर महबूबा मुफ्ती ने दिया ऐसा रिएक्शन 
Delhi Blast Case investigation
Delhi Blast: आतंक के नेटवर्क पर कार्रवाई तेज 
Dr nisar ul Hassan under scanner
'दिल्ली ब्लास्ट के आतंकी उमर को दी थी ट्रेनिंग...', कश्मीर के डॉक्टर निसार कहां हैं? 
सरकारी सेवा से बर्खास्त डॉक्टर निसार पर दोबारा जांच एजेंसियों की नजर (Photo: ITG)
कश्मीर का 'टिकिंग टाइम बम' वाला डॉक्टर लापता, उमर भी साथ कर चुका था काम 
मुजज्मिल के बारे में मद्रासी ने पूरी कहानी बताई (Photo ITG)
'मैंने सिर्फ 1200 महीना किराया लिया...', मुजम्मिल को रखने वाले की कहानी 

आपको बता दें कि लालकिला के पास सोमवार को व्हाइट हुंडई i20 में हुए धमाके में 13 लोगों की मौत हो गई थी. जांच टीम ने दूसरे वाहन की तलाश शुरू की तो बुधवार को जांचकर्ताओं को फरीदाबाद के खंदावली गांव में एक रेड फोर्ड इकोस्पोर्ट मिली, जो उसी ‘व्हाइट-कॉलर’ टेरर मॉड्यूल से जुड़ी बताई जा रही है. पुलिस ने उस व्यक्ति को भी हिरासत में लिया जिसने यह कार गांव में पार्क की थी.

Advertisement

यह भी पढ़ें: श्रीनगर के नौगाम पुलिस स्टेशन के बाहर जोरदार धमाका, 27 घायल, थाने का दिल्ली ब्लास्ट से कनेक्शन

जांच में सामने आया कि आरोपियों ने वाहन-जनित IED के लिए तीन कारें तैयार की थीं. सफेद i20 (जिसमें ब्लास्ट हुआ), फोर्ड इकोस्पोर्ट (फरीदाबाद में बरामद) और तीसरी कार की तलाश जारी है.

सभी बॉर्डर पॉइंट्स और थाना क्षेत्रों में अलर्ट 

सोमवार को पुलिस ने जिस व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया, उसके तार जैश-ए-मोहम्मद और अंसार ग़ज़वत-उल-हिंद से जुड़ते पाए गए. 2,900 किलो विस्फोटक, केमिकल्स, साहित्य और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बरामद किए गए. तीन डॉक्टरों सहित कुल आठ आरोपी गिरफ्तार किए गए, जो हरियाणा के अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े पाए गए.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    बिहार चुनाव रिजल्ट 2025
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election Result 2025
    Bihar Election 2025
    Chapra Vidhan Sabha
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    करियर राशिफल
    Dharmendra Health
    Raghopur Election
    Mahua Chunav
    Mokama Election
    Karakat Election
    Gopalganj Election
    Buxar Election
    Advertisement