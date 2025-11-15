scorecardresearch
 

LIVE: श्रीनगर के नौगाम पुलिस स्टेशन के बाहर जोरदार धमाका, 8 घायल, थाने का दिल्ली ब्लास्ट से कनेक्शन

जम्मू-कश्मीर के दक्षिण श्रीनगर इलाके में एक जबरदस्त ब्लास्ट हुआ है. रिपोर्ट्स के अनुसार, यह धमाका नौगाम पुलिस स्टेशन के आसपास हुआ है. धमाके के बाद इलाके में भीषण आग लगने की भी ख़बर है.

धमाके के बाद पुलिस स्टेशन को काफी नुकसान पहुंचा है (फोटो- ITG)
जम्मू-कश्मीर के दक्षिण श्रीनगर इलाके में एक जबरदस्त ब्लास्ट हुआ है. धमाका इतना जबरदस्त था कि आसपास के घरों के शीशे टूट गए. रिपोर्ट्स के अनुसार, रात करीब 11:22 बजे बड़ा धमाका नौगाम पुलिस स्टेशन के आसपास हुआ है. धमाके के बाद इलाके में भीषण आग लगने की भी ख़बर है और 8 लोगों के घायल होने की खबर है.

पीटीआई के मुताबिक,  यह उस "व्हाइट-कॉलर" टेरर मॉड्यूल मामले से संबंधित था, जिसकी जांच चल रही है. इस अचानक हुए धमाके में कम से कम आठ पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं. घायलों को तुरंत उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया.

यह विस्फोटक सामग्री 360 किलोग्राम थी, जिसे जम्मू-कश्मीर पुलिस ने फरीदाबाद में गिरफ्तार किए गए आरोपी डॉ. मुज़्ज़मिल गनाई के किराए के घर से जब्त किया था. डॉ. गनाई उन आठ लोगों में शामिल हैं, जिन्हें इस अंतर-राज्यीय टेरर मॉड्यूल मामले में अब तक गिरफ्तार किया गया है.

यहां दर्ज हुई थी  'व्हाइट कॉलर' टेरर मॉड्यूल मामले की FIR

नौगाम पुलिस स्टेशन में ही 19 अक्टूबर को 'व्हाइट कॉलर' टेरर मॉड्यूल मामले की FIR दर्ज की गई थी. हालांकि, यह तत्काल स्पष्ट नहीं हो पाया है कि क्या विस्फोटक की पूरी 360 किलोग्राम खेप पुलिस स्टेशन में ही रखी गई थी या नहीं.

धमाके की सूचना मिलते ही कई एंबुलेंस और दमकल विभाग की गाड़ियां तेज़ी से घटनास्थल पर पहुंच गई हैं. पुलिस स्टेशन के भीतर और आसपास बड़े नुकसान की सूचना है, और इस घटना में कुछ लोगों के हताहत (casualties) होने की भी आशंका जताई जा रही है.

नौगाम पुलिस स्टेशन सुरक्षा की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि इसी पुलिस स्टेशन में इंटर-स्टेट टेरर मॉड्यूल मामले की पहली FIR दर्ज की गई थी, जिसकी जांच वर्तमान में चल रही है. ऐसे में, इस धमाके को जांच से जुड़े किसी बदले की कार्रवाई के रूप में देखा जा रहा है.फिलहाल, इलाके की घेराबंदी कर दी गई है और बचाव तथा राहत कार्य जारी है.

यह भी पढ़ें: कश्मीर का 'टिकिंग टाइम बम' वाला डॉक्टर दिल्ली ब्लास्ट के बाद लापता, आतंकी उमर भी साथ कर चुका था काम

 

