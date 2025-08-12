Delhi Rain: दिल्ली-NCR में फिर जबरदस्त बारिश, जगह-जगह भरा पानी, आज मौसम विभाग ने दिया ये अलर्ट

दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में देर रात से भारी बारिश जारी है, जहां एक तरफ लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली. वहीं, दूसरी तरफ कई इलाकों में भारी जलभराव हो गया. मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में 13 अगस्त तक हल्की बारिश की संभावना है. इसके बाद 14 से 17 अगस्त के बीच मध्यम बारिश के आसार हैं. यानी ये बारिश अभी बस ट्रेलर है. आने वाले दिनों में भयंकर बारिश के लिए खुद को तैयार कर लें.

दिल्ली-NCR में जमकर बरसात

इंडिया गेट, अक्षरधाम, रफी मार्ग, निजामुद्दीन, मिंटो रोड, आईटीओ और नोएडा समेत कई इलाकों में झमाझम बारिश का दौर जारी है. कई जगह जलजमाव की स्थिति भी देखने को मिल रही है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के अनुसार, मंगलवार को आंधी-तूफ़ान और बारिश की संभावना है. अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.

इन राज्यों के लिए रेड-ऑरेंज अलर्ट जारी

इसके अलावा मौसम विभाग ने जम्मू और कश्मीर के उधमपुर, रियासी, जम्मू, सांबा, कठुआ, उत्तराखंड के उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली में भारी बारिश (15 मिमी/घंटा से अधिक) के साथ गरज और बिजली गिरने की संभावना जताई है. इन जिलों में अधिकतम सतही हवा की गति 40-60 किमी प्रति घंटे से अधिक हो सकती है. यहां के लिए मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है.

Advertisement

वहीं, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम, छत्तीसगढ़ और तटीय आंध्र प्रदेश के कुछ जिलों में 41 से 61 किमी प्रति घंटे (तेज झोंकों के रूप में) की अधिकतम सतही हवा की गति और मध्यम बारिश (5-15 मिमी/घंटा) के साथ गरज और बिजली गिरने की संभावना जताई है. यहां ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है.

---- समाप्त ----