बारिश के बीच दिल्ली के कालकाजी में बाइक पर गिरा पेड़, शख्स की मौत, बेटी जख्मी, Video

दिल्ली में हो रही मूसलाधार बारिश ने आम जनजीवन को बुरी तरह अस्त-व्यस्त कर दिया है. लगातार बारिश के कारण जहां कई इलाकों में जलभराव और सड़कों पर भारी जाम की स्थिति है, वहीं दक्षिणी दिल्ली के कालकाजी इलाके से एक दुखद हादसा सामने आया है.

बारिश के बाद एक पेड़ गिरकर कार के ऊपर गिर गया (Photo: Screengrab)
बारिश के बाद एक पेड़ गिरकर कार के ऊपर गिर गया (Photo: Screengrab)

दिल्ली में जारी मूसलाधार बारिश ने राजधानी की रफ्तार थाम दी है. जगह-जगह जलभराव और जाम से लोगों का जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है. दक्षिणी दिल्ली के कालकाजी इलाके से एक दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है.

जानकारी के मुताबिक, कालकाजी में आज भारी बारिश के दौरान एक बड़ा पेड़ अचानक सड़क पर गिर गया. दुर्भाग्य से उसी वक्त वहां से गुजर रहा बाइक सवार इसकी चपेट में आ गया.

हादसे में एक युवक की मौके पर मौत हो गई जबकि दूसरा शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया है. वहीं, पास से गुजर रही एक कार भी पेड़ की चपेट में आ गई और क्षतिग्रस्त हो गई. स्थानीय प्रशासन और पुलिस मौके पर पहुंच गई है.

हादसे का सीसीटीवी आया सामने

हादसे का सीसीटीवी भी सामने आया है.  पेड़ को दो क्रेन्स की मदद से सड़क से हटाया गया. पहले कटर से पेड़ को काटा गया, फिर उन टुकड़ों को अलग अलग उठा कर ले जाया गया. वहीं पुलिस का कहना है कि बाइक चला रहे सुधीर कुमार की मौत हो गई जबकि उनकी बेटी प्रिया फिलहाल हॉस्पिटल में भर्ती है.

सड़क पर गिरे पेड़ को हटाने और ट्रैफिक को सामान्य करने का काम जारी है. एसीपी कालकाजी की निगरानी में स्थानीय पुलिस द्वारा दो घायलों को बचाया गया और एम्स ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है.

यह भी पढ़ें: 'ग्रेटर कैलाश में भी नाव चल गई...', बारिश से जलभराव को लेकर दिल्ली सरकार पर AAP नेता सौरभ भारद्वाज का तंज

आतिशी ने मांगा प्रवेश वर्मा का इस्तीफा

इस बीच दिल्ली में बारिश को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है. नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने कालकाजी की घटना पर दिल्ली के लोक निर्माण मंत्री प्रवेश वर्मा का इस्तीफा मांगा हैं. कालकाजी के हंसराज सेठी मार्ग पर हुई मौत पर नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को पत्र लिखा है.

आतिशी ने लिखा, 'हंसराज सेठी मार्ग पर बरसात में पेड़ गिरने से आज एक युवा की मौत हो गई. एक लड़की अपनी ज़िन्दगी के लिए लड़ रही है. इस बरसात में भाजपा की नाकामी की वजह से कई दिल्ली वाले अपनी जान गवां चुके हैं. इसकी ज़िम्मेदारी कौन लेगा? मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी को तुरंत प्रभाव से PWD मंत्री प्रवेश वर्मा जी को अपने मंत्रिमंडल से बर्खास्त करना चाहिए.'

आपको बता दें कि कि दिल्ली-एनसीआर में आज सुबह से ही लगातार तेज बारिश हो रही है, जिससे आईटीओ, मथुरा रोड, रिंग रोड और गुरुग्राम-नोएडा कनेक्टिविटी वाले क्षेत्रों में पानी भर गया है. निचले इलाकों में हालात और बिगड़ते जा रहे हैं, जबकि ट्रैफिक पुलिस लोगों से सतर्कता बरतने की अपील कर रही है.

लेटेस्ट

