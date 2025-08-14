scorecardresearch
 

'ग्रेटर कैलाश में भी नाव चल गई...', बारिश से जलभराव को लेकर दिल्ली सरकार पर AAP नेता सौरभ भारद्वाज का तंज

दिल्ली-एनसीआर में सुबह से लगातार हो रही बारिश ने चिलचिलाती गर्मी से राहत दी, लेकिन राष्ट्रीय राजधानी के कुछ इलाकों में भीषण जलभराव भी हुआ. कई प्रमुख मार्गों पर ट्रैफिक जाम की वजह से ऑफिस और स्कूल जाने वालों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा.

जलभराव को लेकर AAP ने दिल्ली सरकार को घेरा (Photo: X/@Saurabh_MLAgk/@AtishiAAP)
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आस-पास के इलाकों में गुरुवार को भारी बारिश हुई, जिसके बाद जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया. मौसम विभाग ने दिल्ली के लिए रेड अलर्ट जारी किया है. स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले दिल्ली के कई प्रमुख इलाकों में भारी जलभराव हो गया और कई अंडरपास पानी में डूब गए.

दिल्ली-एनसीआर में सुबह से लगातार हो रही बारिश ने चिलचिलाती गर्मी से राहत दी, लेकिन राष्ट्रीय राजधानी के कुछ इलाकों में भीषण जलभराव भी हुआ. 

कई प्रमुख मार्गों पर ट्रैफिक जाम की वजह से ऑफिस और स्कूल जाने वालों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा.

Commuters wade through a waterlogged road amid heavy rainfall in New Delhi, Thursday, Aug. 14, 2025. (PTI Photo/Salman Ali)
AAP नेता ने कसा तंज...

आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर और दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर करते हुए रेखा गुप्ता सरकार पर तंज किया. उन्होंने अपने हैंडल से ग्रेटर कैलाश इलाके का एक वीडियो शेयर किया, जहां सड़क पर जलभराव हुआ था. वीडियो शेयर करते हुए सौरभ भारद्वाज ने लिखा, "चलिए ग्रेटर कैलाश GK में भी नाव चल गई, चार इंजन की सरकार."

आतिशी ने मुख्यमंत्री को लिखा पत्र

दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में जलभराव की कुछ तस्वीरें शेयर करते हुए CM रेखा गुप्ता को पत्र लिखा है. उन्होंने पोस्ट में लिखा, "चार इंजन वाली भाजपा सरकार के कुप्रबंधन ने न केवल दिल्ली की सड़कों को जलमग्न कर दिया है, बल्कि कालकाजी में जल संकट भी पैदा कर दिया है."

उन्होंने आगे कहा कि गिरि नगर पंपिंग स्टेशन पूरी तरह से जलमग्न हो गया है. गिरि नगर, कालकाजी, गोविंदपुरी और गोविंदपुरी एक्सटेंशन के लोगों को कई दिनों तक जल संकट का सामना करना पड़ रहा है.

दिल्ली में सुबह तड़के ही बारिश शुरू हो गई थी. हालांकि, फ्लाइट्स से जुड़े ऑपरेशन में कोई खास अड़चन नहीं आई. इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय (IGI) एयरपोर्ट ने एक अपडेट में कहा कि फ्लाइट्स का संचालन सामान्य रहा. एडवाइजरी में कहा गया है कि दिल्ली में मौसम खराब है. फिलहाल फ्लाइट्स को लेकर सामान्य स्थिति है."

