'ग्रेटर कैलाश में भी नाव चल गई...', बारिश से जलभराव को लेकर दिल्ली सरकार पर AAP नेता सौरभ भारद्वाज का तंज

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आस-पास के इलाकों में गुरुवार को भारी बारिश हुई, जिसके बाद जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया. मौसम विभाग ने दिल्ली के लिए रेड अलर्ट जारी किया है. स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले दिल्ली के कई प्रमुख इलाकों में भारी जलभराव हो गया और कई अंडरपास पानी में डूब गए.

दिल्ली-एनसीआर में सुबह से लगातार हो रही बारिश ने चिलचिलाती गर्मी से राहत दी, लेकिन राष्ट्रीय राजधानी के कुछ इलाकों में भीषण जलभराव भी हुआ.

कई प्रमुख मार्गों पर ट्रैफिक जाम की वजह से ऑफिस और स्कूल जाने वालों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा.

AAP नेता ने कसा तंज...

आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर और दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर करते हुए रेखा गुप्ता सरकार पर तंज किया. उन्होंने अपने हैंडल से ग्रेटर कैलाश इलाके का एक वीडियो शेयर किया, जहां सड़क पर जलभराव हुआ था. वीडियो शेयर करते हुए सौरभ भारद्वाज ने लिखा, "चलिए ग्रेटर कैलाश GK में भी नाव चल गई, चार इंजन की सरकार."

चलिए ग्रेटर कैलाश GK में भी नाव चल गई - चार इंजन की सरकार pic.twitter.com/qnKOzmRwNA — Saurabh Bharadwaj (@Saurabh_MLAgk) August 14, 2025

आतिशी ने मुख्यमंत्री को लिखा पत्र

Advertisement

दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में जलभराव की कुछ तस्वीरें शेयर करते हुए CM रेखा गुप्ता को पत्र लिखा है. उन्होंने पोस्ट में लिखा, "चार इंजन वाली भाजपा सरकार के कुप्रबंधन ने न केवल दिल्ली की सड़कों को जलमग्न कर दिया है, बल्कि कालकाजी में जल संकट भी पैदा कर दिया है."

उन्होंने आगे कहा कि गिरि नगर पंपिंग स्टेशन पूरी तरह से जलमग्न हो गया है. गिरि नगर, कालकाजी, गोविंदपुरी और गोविंदपुरी एक्सटेंशन के लोगों को कई दिनों तक जल संकट का सामना करना पड़ रहा है.

Mismanagement by the 4-engine BJP Govt has not only submerged Delhi roads, but caused a water crisis in Kalkaji.



The Giri Nagar pumping station is completely submerged. And the people of Giri Nagar, Kalkaji, Govindpuri and Govindpuri Extn are facing several days of water… pic.twitter.com/5dsOQNduVI — Atishi (@AtishiAAP) August 9, 2025

यह भी पढ़ें: दिल्ली-गुरुग्राम से लखनऊ तक बारिश ही बारिश... डूबी सड़कें-ट्रैफिक जाम, 7 Videos में देखें ताजा हालात

दिल्ली में सुबह तड़के ही बारिश शुरू हो गई थी. हालांकि, फ्लाइट्स से जुड़े ऑपरेशन में कोई खास अड़चन नहीं आई. इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय (IGI) एयरपोर्ट ने एक अपडेट में कहा कि फ्लाइट्स का संचालन सामान्य रहा. एडवाइजरी में कहा गया है कि दिल्ली में मौसम खराब है. फिलहाल फ्लाइट्स को लेकर सामान्य स्थिति है."

---- समाप्त ----