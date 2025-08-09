दिल्ली: हंगामा करने वाले MCD कर्मचारी की थाने से घर लौटने के बाद हुई मौत, पुलिस ने शुरू की जांच

पूर्वी दिल्ली के अशोक नगर इलाके में गुरुवार को हंगामा करने के कुछ घंटों बाद नगर निगम (MCD) के 55 वर्षीय कर्मचारी की मौत हो गई.

मृतक की पहचान ऋषिपाल के रूप में हुई है. पुलिस के अनुसार, हनुमान के पास एक व्यक्ति के नशे की हालत में हंगामा करने की सूचना पर PCR कॉल मिली थी.

मौके पर पहुंची पुलिस MCD स्टाफ के साथ मिलकर ऋषिपाल को ज्योति नगर थाने ले आई. पीटीआई के मुताबिक, ऋषिपाल पुलिस स्टेशन में ही था और सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में था.

बाद में, उसके भाई उसे सुबह करीब 11:20 बजे घर ले गए. हालांकि, उसी दिन बाद में उसे जीटीबी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

पुलिस ने बताया कि मामले की जांच चल रही है. जीटीबी अस्पताल में एक मेडिकल बोर्ड द्वारा उसका पोस्टमार्टम कराया गया है. पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि मौत का असली कारण क्या था.

