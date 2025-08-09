scorecardresearch
 

दिल्ली: हंगामा करने वाले MCD कर्मचारी की थाने से घर लौटने के बाद हुई मौत, पुलिस ने शुरू की जांच

पूर्वी दिल्ली के अशोक नगर इलाके में दिल्ली नगर निगम (MCD) के एक 55 वर्षीय कर्मचारी की पुलिस स्टेशन से घर जाने के कुछ घंटों बाद ही मौत हो गई. पुलिस के अनुसार, गुरुवार को शख्स ने शराब के नशे में हंगामा किया था, जिसके बाद उसे पुलिस स्टेशन लाया गया था.

अशोक नगर में हंगामे के कुछ घंटे बाद MCD कर्मचारी की मौत (AI-generated representational image)
पूर्वी दिल्ली के अशोक नगर इलाके में गुरुवार को हंगामा करने के कुछ घंटों बाद नगर निगम (MCD) के 55 वर्षीय कर्मचारी की मौत हो गई.

मृतक की पहचान ऋषिपाल के रूप में हुई है. पुलिस के अनुसार, हनुमान के पास एक व्यक्ति के नशे की हालत में हंगामा करने की सूचना पर PCR कॉल मिली थी.

मौके पर पहुंची पुलिस MCD स्टाफ के साथ मिलकर ऋषिपाल को ज्योति नगर थाने ले आई. पीटीआई के मुताबिक, ऋषिपाल पुलिस स्टेशन में ही था और सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में था.

बाद में, उसके भाई उसे सुबह करीब 11:20 बजे घर ले गए. हालांकि, उसी दिन बाद में उसे जीटीबी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

यह भी पढ़ें: राजस्थान: चोरी के मामले में पूछताछ के लिए हिरासत में लिए गए व्यक्ति की थाने में मौत, परिजनों ने किया हंगामा

पुलिस ने बताया कि मामले की जांच चल रही है. जीटीबी अस्पताल में एक मेडिकल बोर्ड द्वारा उसका पोस्टमार्टम कराया गया है. पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि मौत का असली कारण क्या था.

 

