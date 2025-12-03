scorecardresearch
 
बीजेपी और AAP को झटका, फायदे में कांग्रेस... MCD उपचुनाव के रिजल्ट के मायने

दिल्ली नगर निगम के 12 वार्डों में हुए उपचुनाव के नतीजे घोषित हो गए हैं, जिसमें बीजेपी ने 7 सीटें जीतीं, आम आदमी पार्टी ने 3 और कांग्रेस ने 1 सीट पर कब्जा किया है. केजरीवाल ने नतीजों पर खुशी जताई है और कहा कि जनता का विश्वास AAP की ओर बढ़ रहा है. सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी की हार को सरकार की असफलता बताया है.

MCD उपचुनाव में चांदनी महल से मो. इमरान की जीत के बाद जश्न मनाते ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के सदस्य. (photo: PTI)
दिल्ली नगर निगम के 12 वार्डों में हुए उपचुनाव के नतीजे घोषित हो चुके हैं. इन नतीजों से सत्तारूढ़ बीजेपी और मुख्य विपक्षी आम आदमी पार्टी दोनों को बड़ा झटका लगा है, जबकि कांग्रेस ने सीमित संसाधनों के बावजूद MCD में वापसी की है.

दरअसल, 12 सीटों में से बीजेपी ने सबसे ज्यादा सात सीटों पर जीत हासिल की है तो वहीं आम आदमी पार्टी ने तीन सीटें अपने नाम कर ली है, जबकि कांग्रेस ने भी सीट पर अपना कब्जा जमा लिया है. साथ ही एक सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार ने जीत दर्ज की है.

बीजेपी को 2 सीटों का नुकसान

इस उपचुनाव में बीजेपी के दो सीटों का नुकसान हुआ है, क्योंकि बीजेपी के पास 12 में से 9 सीटें थीं, लेकिन उपचुनाव में संगम विहार और मुंडका जैसी सीटें बीजेपी के हाथ से फिसल गई है. संगम विहार में बीजेपी विधायक चंदन चौधरी के निगम से इस्तीफे के बाद ये सीट खाली हुई थी. उनकी छवि का नुकसान वहां पर भाजपा के प्रत्याशी को हुआ और ये सीट कांग्रेस ने जीत ली.

दूसरी ओर मुंडका में भी स्थानीय बीजेपी विधायक गजेंद्र दराल से नाराजगी के चलते इस सीट को AAP प्रत्याशी ने जीत लिया, लेकिन बीजेपी के लिए राहत की बात है कि चांदनी चौक सीट, जिस पर AAP का कब्जा था. यहां पर भाजपा प्रत्याशी सुमन गुप्ता ने 1182 वोट से जीत दर्ज की है.

AAP के हाथ से निकली चांदनी महल सीट

उधर, 2022 के MCD चुनाव में सबसे ज्यादा मार्जिन (17,000 से ऊपर वोट) से जीती चांदनी महल सीट इस बार AAP के हाथ से निकल गई. यहां AAP का प्रत्याशी तीसरे नंबर पर रहा. इस सीट पर AAP के बागी विधायक आले मोहम्मद इकबाल के समर्थित उम्मीदवार मो. इमरान ने 4592 वोटों से जीत दर्ज की है. वहीं, संगम विहार में भी AAP तीसरे नंबर पर रही.

केजरीवाल ने नतीजों पर जताई खुशी

नगर निगम उपचुनाव के नतीजों पर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और AAP को संयोजक अरविंद केजरीवाल ने खुशी जाहिर की है. उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, निगम उपचुनाव में इस बार आम आदमी पार्टी ने अपने समर्पित कार्यकर्ताओं को चुनाव मैदान में उतारा और दिल्ली की जनता ने अपने जनादेश से ये साफ कर दिया है कि दिल्ली का जनसमर्थन लगातार AAP की तरफ मजबूत हो रहा है.

केजरीवाल ने कहा, 'सिर्फ़ 10 महीनों में ही जनता का विश्वास एक बार फिर तेजी से आम आदमी पार्टी की ओर लौट रहा है. दिल्ली बहुत जल्द वापस सकारात्मक राजनीति और अच्छे कामों की तरफ लौट रही है.'

सौरभ भारद्वाज का बड़ा दावा

उधर आम आदमी पार्टी के दिल्ली अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज कहा कि MCD का उपचुनाव BJP और रेखा गुप्ता जी की साख का चुनाव था, उनका फाइनल (लिटमस) टेस्ट था. सरकार इस Test में फेल हुई है. बीजेपी 9 से 6 पर आ गई. हालांकि, बेईमानी करके उन्होंने 7वीं सीट जीती है.

उन्होंने ये भी कहा, 'रेखा गुप्ता सरकार जिस अशोक विहार वार्ड में कई बार गईं, चुनाव से पहले सिलेंडर बांटे गए, वहां भी बीजेपी हार गई, लेकिन बीजेपी ने बेईमानी करके यहां अपना उम्मीदवार विजयी घोषित करवा लिया.'

कांग्रेस की MCD में वापसी

इसके इतर लंबे वक्त से MCD में शून्य पर सिमटी कांग्रेस ने संगम विहार सीट बीजेपी से छीनकर सभी को चौंकाया दिया. ये जीत दर्शाती है कि बीजेपी के कोर वोटरों में भी नाराजगी थी और कांग्रेस उसका फायदा उठाने में कामयाब रही.

