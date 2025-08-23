दिल्ली के कालिंदीकुंज में मनचलों का आतंक, बहन का बचाव करने पर भाई पर जानलेवा हमला

दिल्ली के कालिंदीकुंज थाना क्षेत्र से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है. यहां 18 वर्षीय एक युवक को उस समय मनचलों की दरिंदगी का शिकार होना पड़ा जब उसने अपनी नाबालिग बहन के साथ छेड़खानी का विरोध किया. मामला शुक्रवार शाम का है जब भाई-बहन घर लौट रहे थे और रास्ते में मनचलों ने वारदात को अंजाम दिया.

जानकारी के मुताबिक, पीड़ित युवक अपनी 13 वर्षीय बहन के साथ मोहल्ले की दुकान से मैगी लेकर लौट रहा था. इसी दौरान इलाके के कुछ बदमाशों ने लड़की पर फब्तियां कसीं और उसका रास्ता रोक लिया. जब भाई ने विरोध किया तो आरोपियों ने उस पर अचानक हमला कर दिया. पीड़ित का आरोप है कि बदमाशों ने पहले उसे लाठी-डंडों और ईंट-पत्थरों से बुरी तरह पीटा. इसके बाद में चाकू से जानलेवा वारदात को अंजाम दिया.

हमले की पूरी घटना आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई है. घायल युवक ने बताया कि हमलावरों में अमन अंसारी नाम का आरोपी भी शामिल था. वह अपने कई साथियों के साथ आया और उसे बेरहमी से पीटने के बाद चाकू से वार किया. युवक को गंभीर चोटें आई हैं, खासकर सर और कमर पर. परिजनों ने बताया कि जब लड़की घर पहुंची और परिवार को लेकर लौटी तो किसी तरह बेटे की जान बचाई जा सकी.

पीड़ित की मां ने रोते हुए कहा, मेरा बेटा 18 साल का है और बेटी 13 साल की. दोनों सामान लेने गए थे. लौटते समय मेरी बेटी से छेड़खानी की गई और बेटे ने विरोध किया तो कई लड़कों ने मिलकर उसकी पिटाई कर दी. उसके सर और कमर में चोट आई है. यह इलाका असामाजिक तत्वों से परेशान है. घटना की जानकारी मिलते ही परिजनों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है.

मामले में पुलिस ने कही ये बात

कालिंदीकुंज थाना पुलिस का कहना है कि पीड़ित की शिकायत पर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. आरोपियों की पहचान हो चुकी है और जल्द ही गिरफ्तारी की जाएगी. वहीं स्थानीय लोग इस घटना के बाद डरे हुए हैं और इलाके में पुलिस गश्त बढ़ाने की मांग कर रहे हैं. फिलहाल पुलिस मामले की गहन जांच में जुटी है.

