जहरीली हवा से सावधान! प्रदूषण की स्थिति 'गंभीर', दिल्ली-NCR में GRAP-3 लागू, इन कामों पर पाबंदी

Delhi-NCR Pollution Update: दिल्ली का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) इस मौसम में पहली बार ‘गंभीर’ श्रेणी में पहुंच गया है. जिसे देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने तुरंत ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के तीसरे चरण को लागू कर दिया है.

दिल्ली-NCR में बिगड़ते वायु प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए सड़कों पर छिड़काव किया जा रहा है
दिल्ली-NCR में बिगड़ते वायु प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए सड़कों पर छिड़काव किया जा रहा है

दिल्ली-एनसीआर की हवा जहरीली हो गई है. सुबह 9 बजे एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 425 तक पहुंच गया, जो 'गंभीर' श्रेणी में आता है. प्रदूषण की स्थिति खतरनाक होने के बीच कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) ने तुरंत ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के तीसरे चरण को लागू कर दिया है.

बता दें कि बीते दिन यानी 10 नवंबर को AQI 362 था, लेकिन हवाओं की स्थिरता और मौसम की वजह से प्रदूषण तेजी से बढ़ गया है.  CAQM की सब-कमिटी ने कहा कि हवा की गुणवत्ता बिगड़ने का सिलसिला जारी रहेगा तो हालात और खराब हो सकते हैं. 

GRAP-3 के तहत रहेंगी ये पाबंदियां

GRAP यानी ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान के तहत स्टेज-3 में आज यानी 11 नवंबर से कई पाबंदियां रहेंगी. जिसमें निर्माण कार्यों पर रोक, औद्योगिक गतिविधियां सीमित, और डीजल जनरेटर सेट्स पर प्रतिबंध शामिल है. साथ ही, 10 साल से पुराने वाहनों पर दिल्ली में प्रवेश बंद रहेगा. स्कूलों में ऑनलाइन क्लासेस जारी रहेंगी और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा दिया जाएगा.

दिल्ली में सर्दी शुरू होते ही हर साल प्रदूषण की समस्या बढ़ जाती है. AQI की स्थिति गंभीर होने पर डॉक्टर मास्क लगाने की सलाह दे रहे हैं. खासकर बच्चों और बुजुर्गों को बाहर नहीं निकलने की सलाह दी जा रही है. बता दें कि प्रदूषण के कारण सांस की बीमारियां, अस्थमा का खतरा बढ़ जाता है. विशेषज्ञों का कहना है कि अगर हवा की रफ्तार में सुधार नहीं हुआ तो AQI 500 भी पार कर सकता है. CAQM लगातार निगरानी कर रही है.

ग्रैप 3 क्या है?

ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) दिल्ली और एनसीआर में बिगड़ते वायु प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए तैयार किए गए उपायों का एक समूह है. GRAP-3  तब लागू होता है जब शहर का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) स्टेज III - 'गंभीर' (AQI 401 और 450 के बीच) तक पहुंच जाता है.


बता दें कि दिल्ली की वायु गुणवत्ता के आधार पर GRAP को चार चरणों में रखा गया है. 

  • स्टेज I - 'खराब' (AQI 201-300)
  • स्टेज II- 'बहुत खराब' (AQI 301-400) 
  • स्टेज III- 'गंभीर' (AQI 401-450)
  • स्टेज IV- 'गंभीर प्लस' (AQI 450). 
