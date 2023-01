Delhi-NCR में कोयले के इस्तेमाल पर प्रतिबंध, उल्लंघन करने पर लगेगा भारी जुर्माना

CAQM ने जून महीने में ही 1 जनवरी, 2023 से पूरे दिल्ली-एनसीआर में औद्योगिक, घरेलू और अन्य विविध अनुप्रयोगों में कोयले के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के निर्देश जारी किए थे. इसके चलते सभी उद्योगों को स्वच्छ ईंधन की ओर जाने का ठीक-ठाक समय मिल गया. अब आदेश का उल्लंघन करने वालों पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा.

