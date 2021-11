Delhi NCR Pollution: नोएडा में प्रदूषण का लेवल दिल्ली से डबल, कई इलाकों में AQI 750 के पार

राजधानी दिल्ली में खराब हुई फिजा ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही है. इसी के मद्देनजर, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) ने लोगों को बाहर जाने से बचने की सलाह दी. साथ ही सरकारी और निजी कार्यालयों को गंभीर वायु प्रदूषण को देखते हुए वाहनों के उपयोग को कम से कम 30 प्रतिशत तक कम करने का निर्देश दिया.

शनिवार की सुबह दिल्ली की हवा का औसत AQI 499 रिकॉर्ड किया गया है. जो कल से भी खराब है. दरअसल, राष्ट्रीय राजधानी ने शुक्रवार को इस मौसम का सबसे खराब एक्यूआई दर्ज किया है. दिल्ली ने अपना 24 घंटे का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 471 बजे शाम 4 बजे दर्ज किया. गुरुवार को AQI 411 दर्ज किया गया था.

Delhi | Air quality dips in the national capital as the overall Air Quality Index (AQI) stands at 499 (Severe category). pic.twitter.com/aWp91VIEMM