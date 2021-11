Delhi Pollution: दिल्ली में पॉल्यूशन से नहीं मिल रही कोई राहत, इन 2 इलाकों में तो और बिगड़ गए हालात

Delhi Pollution Level Latest Update: राजधानी दिल्ली में खराब हुई फिजा ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही है. आसपास के राज्यों में जलने वाली पराली और दिवाली के मौके पर हुई आतिशबाजी की वजह राजधानी में प्रदूषण (Delhi AQI Level) अधिक बढ़ गया. शुक्रवार को कई इलाकों में एयर क्वालिटी 700 से अधिक दर्ज की गई. हालांकि, औसत तौर पर यह आंकड़ा 360 है.

सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फॉरकास्टिंग एंड रिसर्च (SAFAR) द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार, ''दिल्ली की ओवरऑल एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 360 पाई गई है.'' यह एयर क्वालिटी 'बहुत खराब' श्रेणी में आती है. इससे पहले बीते दिन भी एयर क्वालिटी 'बहुत खराब' दर्ज की गई थी.

दिल्ली एनसीआर में पिछले कई दिनों से पॉल्यूशन की वजह से विजिबिलिटी पर भी असर पड़ा है. हवा में स्मॉग की मोटी चादरें दिखाई दे रही हैं. कुतुब मीनार, लोटस टैंपल, अक्षरधाम मंदिर के आसपास के इलाकों में स्मॉग और लो विजिबिलिटी दर्ज की गई. साथ ही 'खराब हवा' की वजह से लोगों को सांस लेने में भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.

Smoke and low visibility near Qutub Minar, Lotus Temple, Akshardham Temple as Delhi continues to witness 'very poor' air quality



Overall Air Quality Index (AQI) stands at 360, according to System of Air Quality & Weather Forecasting & Research pic.twitter.com/DQ178J6wwP