दिल्ली एम्स की 9वीं मंजिल पर लगी आग, मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 20 गाड़ियां

दिल्ली स्थित देश के सबसे प्रतिष्ठित अस्पताल एम्स में आग लगने की घटना हुई है. एम्स के कन्वर्जेन्स ब्लॉक की नौवीं मंजिल पर आग लगी है. जिसे काबू में लिए जाने का काम किया जा रहा है.

कन्वर्जेन्स ब्लॉक में अधिकतर लैब्स और जांच करने के सेक्शन आदि हैं. ये एक डायग्नोस्टिक बिल्डिंग है जिसमें अलग-अलग काम की डायग्नोस्टिक लैब हैं, इसमें इन-बिल्ट ऑडिटोरियम भी है.

अभी तक आग लगने की घटना के पीछे का कारण स्पष्ट नहीं हुआ है. अच्छी बात ये रही है कि इससे किसी व्यक्ति के जान जाने की, जलने की या घायल होने की खबर नहीं मिली है. हालांकि बाकी सामान को कितना नुकसान पहुंचा है इसका अनुमान अभी नहीं लगाया जा सकता. इसे लेकर समाचार एजेंसी ANI ने एक वीडियो भी अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है. इस ट्वीट को आप यहां भी देख सकते हैं:-

#WATCH | A fire breaks out at the ninth floor of the All India Institute of Medical Sciences (AIIMS) hospital in Delhi. More details awaited. pic.twitter.com/uOas2zxKM5