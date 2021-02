दिल्लीः प्रताप नगर में फैक्ट्री में आग लगी, फायर ब्रिगेड की 16 गाड़ियां मौके पर पहुंचीं

दिल्ली के प्रताप नगर में एक 1500 गज की फैक्ट्री में आग लग गई है. फायर ब्रिगेड की करीब 16 गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं और आग बुझाने का काम कर रही हैं. फिलहाल आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है.

दिल्ली फायर सर्विस के कर्मचारियों को 1:30 घंटे से ज्यादा वक्त हो गया, लेकिन आग पर अभी काबू नही पाया जा सका है. बताया जा रहा है कि इस फैक्ट्री के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरह के काम होते हैं.

बताया जा रहा है कि इस फैक्ट्री में कॉस्मेटिक, बच्चों के खिलौने बनाने, बैग बनाने के अलावा अन्य काम किए जाते हैं. आग लगने के दौरान इस जगह करीब 40 मजदूर थे, जो वक्त रहते हुए बाहर आ गए.

Delhi: Fire breaks out at a factory in Pratap Nagar area. Fire tenders present at the spot. More details awaited. pic.twitter.com/R7ZvFXiOcM